Popularny mem w spocie Piasta Gliwice. Internauci zachwyceni

Umówmy się – bez trudu wyobrazimy sobie inne sposoby na spędzenie weekendu, niż oglądanie meczu Piasta Gliwice z Wisłą Płock. To nie Liga Mistrzów, a nawet nie najbardziej znane zespoły z naszej Lotto Ekstraklasy. Oczywiście zagorzali kibice i tak będą dopingować swoje drużyny, bez względu na poziom piłkarski, ale jak ściągnąć na stadion nowych fanów? Oddziały marketingu wszystkich polskich klubów dwoją się i troją, by zwiększyć zainteresowanie rozgrywkami, a przez to także swoje zyski.

Piast ma po swojej stronie całkiem dobre argumenty. Drużyna z Gliwic znajduje się obecnie na trzeciej pozycji w ligowej tabeli, zaledwie pięć punktów za Legią Warszawa i siedem za Lechią Gdańsk. Ma także serię pięciu wygranych meczów z rzędu. Teraz do tego wszystkiego dokłada jeszcze błyskotliwą akcję promocyjną.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które bez wątpienia rozpoznają wszyscy fani pewnego przedsylwestrowego wywiadu. „Przypadkowy przechodzień” (Jorge Félix Muñoz) pytany jest o to, jak spędzi najbliższy weekend. Odpowiada niezbyt grzecznie, że „będzie grał mecz”. Jaki mecz? – Z Wisłą Płock – rzuca zniecierpliwiony i odchodzi w swoją stronę. To piękne nawiązanie do jednego z klasyków polskiego internetu. Warto docenić dbałość o najmniejsze detale. Oryginał przypominamy poniżej, a Piastowi gratulujemy poczucia humoru i oczywiście zapraszamy na mecz.

