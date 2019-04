1000 sztuk w 30 minut. Notre Dame na koszulkach piłkarskich to prawdziwy hit

Specjalne koszulki Paris Saint Germain z wizerunkiem katedry i napisem Notre Dame rozeszły się w mniej niż pół godziny. Mowa o tysiącu specjalnych strojów, które piłkarze tej drużyny założyli na niedzielny (21 kwietnia) mecz z AS Monaco. Tamto spotkanie dało paryżanom mistrzostwo kraju. Obecna akcja przysporzy im z kolei sympatyków. O tych PSG musi ostatnio zadbać w szczególności, ze względu na kompromitującą porażkę w marcu w Lidze Mistrzów i kłopoty z domknięciem sezonu i wygraniem ligi.

Dzięki wynikowi 3:1 PSG może już spokojnie oczekiwać zakończenia tegorocznych rozgrywek Ligue 1. Tytułu mistrzowskiego już nikt im nie odbierze. Dzięki sprawnej akcji promocyjnej, nie została też ani jedna promocyjna koszulka. 500 sztuk sprzedano przez internet, 250 w klubowym sklepie przy stadionie Parc des Princes, a kolejnych 250 w sklepie na Polach Elizejskich. Każda sztuka kosztowała 1000 euro. Środki ze sprzedaży koszulek trafią do organizacji zrzeszających strażaków.

Pożar w Notre Dame

Pożar w katedrze Notre Dame wybuchł w poniedziałek 15 kwietnia około godziny 19. Ogień pojawił się najpierw na strychu budowli, gdzie trwały prace renowacyjne, a następnie rozprzestrzenił się na pozostałą część dachu. Z ogniem do godziny 3 rano walczyło kilkuset strażaków. Ostatecznie udało się uchronić główną konstrukcję i dwie wieże. W trakcie pożaru runęła iglica i zawalił się dach. Ogień zniszczył część wnętrza. Według France 24 prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego podpalenia. Agencja AFP podała, że podczas akcji gaśniczej poważnie ranny został jeden ze strażaków. Dowódca paryskiej straży pożarnej potwierdził w rozmowie z AFP, że udało się uratować najcenniejsze dzieła sztuki.

Macron: Odbudujemy katedrę wspólnie

O konieczności odbudowy katedry Notre Dame jeszcze w trakcie pożaru mówił prezydent Francji. – Notre Dame to nasza historia, nasza literatura, część naszej psyche. Miejsce, gdzie rozegrały się wszystkie nasze najważniejsze wydarzenia: nasze epidemie, nasze wojny, nasze wyzwolenia; to epicentrum naszego życia – mówił w poniedziałek późnym wieczorem prezydent Francji. Emmanuel Marcon, podobnie jak premier Edouard Philippe i inni najważniejsi francuscy politycy, przybył na miejsce pożaru i śledził na żywo akcję strażaków. – Notre Dame płonie, rozumiem smutek, ten żal, który czuje tak wielu Francuzów, ale dziś chciałbym mówić też o nadziei – zwrócił się do rodaków prezydent, zapowiadając zbiórkę środków na odbudowę katedry.

– Bądźmy dumni, bo zbudowaliśmy tę katedrę ponad 800 lat temu. Wznieśliśmy ją, i przez wieki pozwalaliśmy jej rozrastać się i poprawialiśmy ją. Dzisiejszej nocy uroczyście przysięgam: odbudujemy ją wspólnie – zapowiedział Emmanuel Macron. Nowo wybrany przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji Eric de Moulins-Beaufort poinformował, że odbudowa katedry wymaga „lat pracy”.