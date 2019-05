Gwiazda Arsenalu nie zagra w finale Ligi Europy. Z powodu narodowości

29 maja w Baku w Azerbejdżanie odbędzie się finał Ligi Europy. W tym meczu zmierzą się dwa zespoły ze stolicy Anglii: Chelsea Londyn i Arsenal Londyn. Niestety, na boisko nie wybiegnie piłkarz tej drugiej drużyny. Wszystko przez to, że Henrikh Mkhitaryan jest obywatelem Armenii, która jest obecnie skonfliktowana z Azerbejdżanem. Choć nie ma tego w oficjalnym oświadczeniu, wielu piłkarskich ekspertów wprost twierdzi, że chodzi o brak gwarancji zapewnienia piłkarzowi bezpieczeństwa.

Klub Ormianina wydał w tej sprawie osobne oświadczenie. „Sprawdzaliśmy wszystkie opcje, aby Micki mógł być częścią składu, ale po przedyskutowaniu tego z nim i jego rodziną, wspólnie zgodziliśmy się, że nie będzie podróżował razem z drużyną” – poinformowano na oficjalnej stronie Arsenalu Londyn.

„Napisaliśmy do UEFA, wyrażając nasze najgłębsze skonsternowanie tą sytuacją. Micki był kluczowym piłkarzem na naszej drodze do finału, więc jest to duża strata z perspektywy drużyny. Jesteśmy także smutni, że piłkarz przegapi duży europejski finał z powodu takich, a nie innych okoliczności, ponieważ jest to rzadkość w piłkarskiej karierze. Micki będzie uczestniczył w przygotowaniach zespołu aż do dnia wylotu do Baku w ten weekend” – czytamy dalej.