Ogłoszono kadrę na piłkarskie ME U-21. Nie mylić z MŚ U-20

ME U-21 we Włoszech i San Marino rozpoczną się 16 czerwca. Termin zgłaszania zawodników na tę imprezę wyznaczony został do 4 czerwca, jednak Czesław Michniewicz i PZPN zdecydowali się już wcześniej odkryć soje karty. Polska w tym turnieju zagra z Belgią (16 czerwca), Włochami (19 czerwca) i Hiszpanią (22 czerwca). Turniej jest jednocześnie kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich: awansują do nich półfinaliści.

W kadrze Michniewicza znaleźli się trzej zawodnicy, których na mecze z Macedonią Północną i Izraelem powołał trener seniorów, Jerzy Brzęczek. Dawid Kownacki, Sebastian Szymański i Robert Gumny do swoich kolegów z zespołu do lat 21 dołączą najprawdopodobniej dopiero dzień po meczu z Izraelem, który odbędzie się 10 czerwca.

W zespole U-21 może zadebiutować Przemysław Płacheta z Podbeskidzia Bielsko-Biała, który po raz pierwszy otrzymał powołanie. Do kadry Michniewicza trafił też Patryk Dziczek, który dopiero co wywalczył mistrzostwo Polski z Piastem Gliwice.

Bramkarze:

Bartłomiej Drągowski (Empoli FC)

Kamil Grabara (AGF Aarhus)

Tomasz Loska (Górnik Zabrze)

Obrońcy:

Krystian Bielik (Charlton Athletic FC)

Paweł Bochniewicz (Górnik Zabrze)

Karol Fila (Lechia Gdańsk)

Robert Gumny (Lech Poznań)

Dominik Jończy (Podbeskidzie Bielsko-Biała)

Kamil Pestka (Chrobry Głogów)

Mateusz Wieteska (Legia Warszawa)

Pomocnicy:

Patryk Dziczek (Piast Gliwice)

Filip Jagiełło (Zagłębie Lubin)

Kamil Jóźwiak (Lech Poznań)

Konrad Michalak (Lechia Gdańsk)

Jakub Piotrowski (KRC Genk)

Przemysław Płacheta (Podbeskidzie Bielsko-Biała)

Sebastian Szymański (Legia Warszawa)

Mateusz Wdowiak (Cracovia)

Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze)

Napastnicy:

Adam Buksa (Pogoń Szczecin)

Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf)

Karol Świderski (PAOK)

Paweł Tomczyk (Piast Gliwice)

U-21 i U-20

Ogłoszenie kadry U-21 w tym akurat terminie może być mylące. Zwłaszcza, że swoje mecze na mistrzostwach Europy zaczynają właśnie gracze U-20. Podopieczni Jacka Magiery już w czwartek 23 maja zmierzą się z reprezentacją Kolumbii. Relację na żywo z tego meczu będzie można śledzić na Wprost.pl.

Mistrzostwa świata U-20. Z kim i kiedy grają Polacy?

Polska reprezentacja w ramach rozgrywek grupowych zmierzy się 23 maja z Kolumbią. Trzy dni później podopieczni Jacka Magiery zagrają z Tahiti. Ostatnim starciem na tym etapie turnieju będzie mecz z Senegalem, który rozegramy 29 maja. Wszystkie spotkania biało-czerwonych zostaną rozegrane na stadionie Widzewa Łódź i będą rozpoczynały się o godz. 20:30.

