Dziś mecz Polska – Kolumbia U-20. Młodzież zrewanżuje się za mundial?

Biało-czerwoni z Kolumbią zagrają w Łodzi na odnowionym stadionie Widzewa. Dziennikarze Sport.pl pokusili się o wytypowanie kilku zawodników, którzy ich zdaniem zagrają dla Polski U-20 od pierwszej minuty. Wśród nich ma znaleźć się bramkarz legii Warszawa Radosław Majecki, typowany przez FIFĘ do jednej z potencjalnych gwiazd całego turnieju.

W obronie z kolei możemy spodziewać się Sebastiana Walukiewicza z Pogoni Szczecin (latem czeka go transfer do Cagliari) i Jana Sobocińskiego z ŁKS-u Łódź. Boki zabezpieczać mają Adrian Stanilewicz z Bayeru Leverkusen i Serafin Szota z Odry Opole (ostatnio wypożyczony do Zagłębia Lubin).

W pomocy liderem ma być Bartosz Slisz z Zagłębia Lubin, a jego wsparciem Tomasz Makowski z Lechii Gdańsk. Na lewe skrzydło typowany jest Tymoteusz Puchacz z GKS-u Katowice, na prawe David Kopacz z VfB Stuttgart. Piątym pomocnikiem w teamie Jacka Magiery może być Adrian Łyszczarz, kapitan reprezentacji Polski do lat 20, wypożyczony do GKS-u Katowice.

Na szpicy najprawdopodobniej pojawi się Dominik Steczyk z FC Nuernberg. Jego zmiennikiem ma być Adrian Benedyczak z pogoni Szczecin.

Gdzie oglądać mecz Polska – Kolumbia U-20?

Mecz Polska - Kolumbia na mistrzostwach świata U-20 rozegrany zostanie 23 maja w czwartek o godzinie 20:30. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie w TVP 2 oraz za darmo w internecie na sport.tvp.pl. Relację na żywo z tego spotkania poprowadzimy też na portalu Wprost.pl.