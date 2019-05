Puchar Niemiec. Lewandowski bohaterem Bayernu, zobacz bramki

Mistrzowie Niemiec potwierdzili swoją klasę i rozprawili się z przeciwnikiem z Lipska aż 3:0. Dwie z bramek zdobył kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski. Oba gole naszego snajpera były wyjątkowej urody. Przy pierwszym idealnie złożył się do główki w trudnej sytuacji. Przy drugim musiał wykazać się sporą szybkością, utrzymać pozycję przy naciskającym go przeciwniku i zachować zimną krew podczas wykończenia. Wszystkie te elementy wykonał perfekcyjnie, dlatego też zgodnie uznawany jest za bohatera finałowego meczu.

– Na pewno to nie była łatwa sytuacja, tym bardziej do strzelenia głową. Wiedziałem, że musiałem spróbować oddać uderzenie. Spróbowałem z czystej pozycji i udało się strzelić. To była bardzo ważna bramka tym bardziej, że w pierwszej połowie – mówił Robert Lewandowski o swoim pierwszym golu. W pomeczowym wywiadzie dodał, że oba trafienia dedykuje żonie i córce.