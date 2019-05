Już w środę finał Ligi Europy. Gdzie oglądać starcie Chelsea – Arsenal?

Chelsea Londyn tegoroczny sezon Premier League zakończyła na wysokim, trzecim miejscu. Zdobyła 72 punkty, notując 21 zwycięstw, 9 remisów i 8 porażek. Strzeliła 63 bramki, straciła 39. Arsenal Londyn załapał się do „wielkiej szóstki”, plasując się na piątej pozycji. Zdobył zaledwie dwa punkty mniej niż ich przeciwnicy, bo 70. „Kanonierzy” zdobyli 73 gole, tracąc ich aż 51. Różnicę bramek mają jednak na poziomie zbliżonym do Chelsea, są zaledwie o dwa gole gorsi w tej statystyce.

W tegorocznej edycji Ligi Europy Chelsea nie przegrała ani razu. Remisowała jedynie w fazie grupowej z Vidi FC (2:2) i w pierwszym półfinale z Eintrachtem Frankfurt (1:1). Trzeba jednak przyznać, że los oszczędził jej europejskich potęg. PAOK Saloniki, Vidi FC, BATE Borysów, Malmoe FF, Dynamo Kijów, Slawia Praga i Eitracht Frankfurt - to droga „The Blues” do finału.

Arsenal Londyn w tym sezonie LE zanotował dwie porażki. Obie w fazie pucharowej: z BATE Borysów (1:0), tuż po wyjściu z grupy oraz ze Stade Rennais (3:1) w kolejnym spotkaniu. Zaliczył też remis ze Sportingiem Lizbona (0:0). Drudzy finaliści mieli trudniejszą drogę do przejścia. W grupie zmietli co prawda Worskłę Połtawa i Qarabag Agdam, ale męczyli się ze Sportingiem. Później z trudem pokonali wspomniane BATE i Rennes, by następnie w dobrym stylu pokonać SSC Napoli i Valencię.

W bezpośrednich pojedynkach oba zespoły wypadają w tym sezonie na remis. W pierwszym meczu zwyciężyła Chelsea (3:2), w drugim Arsenal (2:0). Niczego nie zmienia tu nawet przedsezonowy sparing, który zakończył się wynikiem 1:1 (po karnych zwycięstwo przyznano ostatecznie Arsenalowi). Trudno więc typować, który będzie górą w finałowym starciu w Lidze Europejskiej. Pewną przewagę może mieć jednak Unai Emery, który z Sevillą FC wygrywał te rozgrywki aż trzy razy z rzędu.

Gdzie oglądać finał Ligi Europejskiej?

Mecz Chelsea - Arsenal, będący finałowym starciem Ligi Europejskiej, oglądać można w TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Darmowa transmisja w internecie będzie dostępna pod adresem sport.tvp.pl. Płatna wersja streama z tym spotkaniem dostępna będzie w serwisie ipla.tv. Przypominamy, że początek meczu o 21:00.