Awantura o szczotkę. Turecka dyplomacja interweniowała po meczu z Islandią

O ile złość na trwającą dwie godziny kontrolę bagaży można jeszcze potraktować poważnie, o tyle drugi zarzut wydaje się już kompletnie absurdalny. A przynajmniej w mediach społecznościowych jest zarzutem częściej podnoszonym. Chodzi o podstawienie kapitanowi reprezentacji Turcji małej szczotki zamiast mikrofonu. Na Twitterze fani Turcji piszą, że była to szczotka toaletowa. Kibice Islandii prostują ich błąd, nazywając przyrząd szczotką kuchenną. Co najlepsze: według niektórych źródeł, dowcipnisiem udającym reportera mógł być obywatel Belgii. Portal brusselstimes.com donosi, że mężczyzna ten otrzymuje już groźby śmierci od tureckich kibiców.

Choć tureccy politycy zajęli się nieco poważniejszą kwestią kontroli bagaży, to też można odnieść wrażenie, że ich reakcja jest nieco przesadzona. Rzecznik prezydenta Erdogana zapowiedział odpowiedź na działania islandzkich urzędników. „Brak szacunku okazany naszej drużynie narodowej w Islandii jest nie do zaakceptowania. Będzie odpowiednia reakcja” - pisał na Twitterze. Do sprawy w podobnym tonie odniósł się także szef MSZ Turcji, Mevlut Cavusoglu. Turecka ambasada postanowiła nawet wysłać notę dyplomatyczną w tej sprawie.

Mecz Islandii z Turcją zaplanowano na wtorek 11 czerwca o 20:45. Jesienią rewanż w Turcji.