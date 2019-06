Ile zarobiły kluby polskiej Ekstraklasy? Deloitte przedstawił coroczny raport

Deloitte przedstawił coroczny raport dochodów klubów Ekstraklasy pod tytułem "Piłkarska liga finansowa". Polskie zespoły, kolejny rok z rzędu, przekroczyły granicę przychodów wynoszącą 500 mln zł. W 2018 roku niemal 97 mln zł trafiło do kas klubowych w efekcie transferów zawodników, z czego aż 87,4 z transakcji z zagranicznymi klubami. Na podium tegorocznego zestawienia znalazły się Legia Warszawa, Lech Poznań i Lechia Gdańsk.

Ponad pół miliarda złotych

Polskie kluby, kolejny rok z rzędu przekroczyły poziom pół miliarda złotych przychodów.

– Spadek poniżej tej granicy wydaje się już praktycznie niemożliwy. Rekordowe kontrakty dotyczące praw telewizyjnych warte są pół miliarda złotych, a nowe umowy będą obowiązywać przez dwa kolejne lata. Dodatkowo, w sezonie 2019/2020 przewidujemy wzrost wpływów ze scentralizowanych praw marketingowych, w szczególności z podpisanych umów sponsorskich z PKO Bank Polski Totalizatorem Sportowym. –mówi Przemysław Zawadzki, Partner Associate, Lider Sports Business Group Poland, Deloitte.

Głównym źródłem przychodów polskich klubów są umowy sponsorskie i kontrakty mediowe wypracowane przez Ekstraklasę. Prezes spółki, która zarządza najwyższą klasą rozgrywkową, zapowiada, że w przyszłym sezonie, przychody z tego źródła będą jeszcze wyższe.

– W następnych dwóch sezonach będziemy wypłacać klubom co najmniej 70 mln zł więcej, co oznacza kwotę minimum 225 mln zł rocznie. Warto podkreślić, że zwiększymy również środki przekazywane na rozwój młodych piłkarskich talentów. W minionym sezonie kluby otrzymały od nas na ten cel łącznie 12 mln zł, a dodatkowo 2 mln zł dołożyliśmy do organizowanego przez PZPN programu Pro Junior System. Od kolejnego sezonu kwota ta wzrośnie do 5,6 mln zł. – mówi Marcin Animucki, Prezes Zarządu Ekstraklasy S.A.

Bez pieniędzy z pucharów

Poprzedni sezon był dla polskich klubów bardzo skromny, jeśli chodzi o przychody za występy w rozgrywkach europejskich. Za mecze w fazach eliminacyjnych Ligi Mistrzów i Ligi Europy, kluby nie otrzymały niemal żadnych środków. W 2017 roku Legia zarobiła dzięki temu aż 25 mln zł.

„Legia Warszawa pod względem finansowym dominuje w Ekstraklasie od 2011 roku. Tym razem klub osiągnął w 2018 roku łączne przychody na poziomie 100,2 mln zł. Rok wcześniej było to 138,3 mln złotych. Spadek wynika przede wszystkim z braku awansu do fazy grupowej rozgrywek UEFA. Drugie miejsce pod względem przychodów zajął ponownie Lech Poznań. Klub ten odnotował w 2018 r. spadek wpływów do 57,1 mln zł, czyli o 13 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Przyczyną są niższe o 5 mln zł przychody z dnia meczowego, które mogą być efektem postawy sportowej oraz zamknięcia stadionu na początku sezonu. Trzecie miejsce, z wynikiem 48,3 mln zł (wzrost o 21 proc.), w rankingu przychodów klubów Ekstraklasy należy w tej edycji raportu do Lechii Gdańsk. Lechia nie tylko zmniejszyła finansowy dystans do Lecha, ale także zwiększyła różnicę do klubu znajdującego się na kolejnym miejscu rankingu. W ubiegłym roku sześć z szesnastu klubów poprawiło swoje wyniki finansowe. Największe wzrosty zanotowały Zagłębie Sosnowiec (179 proc.), Górnik Zabrze (99 proc.) oraz Miedź Legnica (30 proc.), co w głównej mierze spowodowane było awansem tych klubów do Ekstraklasy”. – czytamy w raporcie Deloitte.

