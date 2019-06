Michel Platini aresztowany. Chodzi o korupcję przy przyznaniu Katarowi mistrzostw świata w 2022 roku

Znany europejski działacz piłkarski, a wcześniej popularny francuski piłkarz Michel Platini został zatrzymany przez policję we wtorek rano w Nanterre, zachodniej dzielnicy Paryża. Jego aresztowanie jest związane z przyznaniem Katarowi praw do organizacji Mistrzostw świata w piłce nożnej w 2022 roku.

Wzbudzające wiele kontrowersji prawo do organizacji Mistrzostw Świata przyznano Katarowi w 2010 r. W 2014 roku, Platini przyznał się do tajemniczego spotkania ze skompromitowanym byłym katarskim działaczem piłkarskim Mohammedem bin Hammamem na kilka dni przed głosowaniem w sprawie kandydatury Kataru. Dochodzenie przeprowadzone przez „The Telegraph” badające związki Platiniego i Bin Hammama wykryło, że działacze spotkali się „od 30 do 50 razy”.

W sprawie został przesłuchany również Claude Gueant – bliski doradca byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkosy'ego. On jednak nie został aresztowany przez policję.

63-letni Platini był prezesem UEFA od stycznia 2007 r., kiedy to zastąpił nieżyjącego już Lennarta Johanssona. Ze stanowiska ustąpił po tym, jak w 2015 został zawieszony przez FIFA na 8 lat za przyjęcie znaczących środków finansowych od innego działacza Seppa Blattera. Platini odwołał się od wyroku i jego kara została zredukowana o połowę. W związku z wyrokiem w 2016 roku zrezygnował ze stanowiska prezydenta europejskiej federacji piłkarskiej.

Zakaz wygasł w marcu tego roku. Teraz śledczy prowadzący walkę z korupcją w futbolu aresztowali Platiniego w ramach sprawy dotyczącej sposobu, w jaki Katar wygrał prawo do organizacji kolejnego mundialu.