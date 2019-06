Eliminacje Ligi Europy. Legia pojedzie do Andory lub Gibraltaru, Cracovia na Słowację

Rywalem Legii Warszawa w eliminacjach do Ligi Europy będzie w tym roku zespół z Andory o egzotycznej nazwie US Sant Julia, lub drużyna z Andory, przedstawiająca się jako Europa FC. Z kolei Cracovia Kraków zagra z DAC 1904 Dunajska Streda ze Słowacji. Niepewność co do przeciwników Legii wynika z faktu, że muszą oni rozegrać jeszcze między sobą mecz wcześniejszej fazy eliminacji. W pewien sposób wyznacza to miejsce obu zespołów w hierarchii europejskiej piłki klubowej. Co za tym idzie - wicemistrz Polski powinien bez problemu uporać się z niżej notowanym rywalem. Nieco trudniejsze wyzwanie czeka Cracovię.

Pierwsze polskie mecze eliminacji Ligi Europy odbędą się 11 lipca. Rewanże zaplanowano na 18 lipca. W kolejnej rundzie eliminacji do polskich zespołów dołączy zwycięzca polskiego pucharu - Lechia Gdańsk. Wcześniej tego samego dnia poznaliśmy też rywala mistrza Polski, Piasta Gliwice, w walce o awans do prestiżowej Ligi Mistrzów. Będzie to BATE Borysów, doświadczony klub z Białorusi.

Poniżej wszystkie zespoły biorące udział w tej fazie eliminacji do Ligi Europy (pogrubiono drużyny rozstawione w losowaniu):

Malmö (SWE) v Ballymena (NIR)/NSÍ (FRO)

Connah's Quay Nomads (WAL) v Kilmarnock (SCO)

Breidablik (ISL) v Vaduz (LIE)

Brann (NOR) v Shamrock Rovers (IRL)

Vitebsk (BLR) v KuPS Kuopio (FIN)

Ordabasy Shymkent (KAZ) v Torpedo Kutaisi (GEO)

Sant Julià (AND)/Europa (GIB) v Legia (POL)

Gzira United (MLT) v Hajduk Split (CRO)

Radnicki Niš (SRB) v Flora (EST)

CSKA Sofia (BUL) v Titograd (MNE)

Maccabi Haifa (ISR) v Mura (SVN)

Debrecen (HUN) v Kukësi (ALB)

Jeunesse Esch (LUX) v Tobol Kostanay (KAZ)

FCSB (ROU) v Milsami Orhei (MDA)

Čukarički (SRB) v Banants (ARM)

Crusaders (NIR) v B36 (FRO)

Inter Turku (FIN) v Brøndby (DEN)

Prishtina (KOS)/St Joseph's (GIB) v Rangers (SCO)

Cork (IRL) vProgrès Niederkorn (LUX)/Cardiff Metropolitan University (WAL)

Molde (NOR) v KR (ISL)

Levski Sofia (BUL) v Ružomberok (SVK)

Akademija Pandev (MKD) v Zrinjski (BIH)

FK Zeta (MNE) v Fehérvár (HUN)

Shakhtyor Soligorsk (BLR) v Hibernians (MLT)

Neftçi (AZE) v Speranta Nisporeni (MDA)

Olimpija Ljubljana (SVN) v Rīgas FS (LVA)

Budapest Honvéd (HUN) v Žalgiris Vilnius (LTU)

Radnik Bijeljina (BIH) v Spartak Trnava (SVK)

Fola Esch (LUX) v Chikhura Sachkhere (GEO)

Alashkert (ARM) v Makedonija Skopje (MKD)

Dinamo Tbilisi (GEO) v La Fiorita (SMR)/Engordany (AND)

Široki Brijeg (BIH) v Kairat Almaty (KAZ)

Kauno Žalgiris (LTU) v Apollon Limassol (CYP)

Ventspils (LVA) v Teuta (ALB)

Cracovia Kraków (POL) v DAC 1904 Dunajská Streda (SVK)

Stjarnan (ISL) v Levadia Tallinn (EST)

Barry Town (WAL)/Cliftonville (NIR) v Haugesund (NOR)

Riteriai (LTU) v KÍ (FRO)/Tre Fiori (SMR)

Dinamo Minsk (BLR) v Liepāja (LVA)

Norrköping (SWE) v Saint Patrick's (IRL)

Aberdeen (SCO) v RoPS Rovaniemi (FIN)

Domžale (SVN) v Balzan (MLT)

Laçi (ALB) v Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Budućnost Podgorica (MNE) v Narva Trans (EST)

Sabail (AZE) v U Craiova 1948 (ROU)

Pyunik (ARM) v Shkupi (MKD)

AEK Larnaca (CYP) v Petrocub-Hincesti (MDA)