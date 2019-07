Eliminacje LM. Mistrz Polski gra z BATE. Mecz już dziś w TVP Sport

– Zawsze na początku sezonu mamy problemy z eliminacjami. Myślę, że trener Fornalik jest na tyle doświadczony, że może sobie z tym poradzić – powiedział przed meczem Sławomir Chałaśkiewicz.

– Wiemy, że BATE Borysów to doświadczona drużyna, która często gra w europejskich pucharach, ale to jest nowe rozdanie i myślę, że Piast powalczy, bo to, co pokazał w ubiegłym sezonie w rozgrywkach Ekstraklasy napawa optymizmem. Myślę, że powinni poradzić sobie na tym etapie. Kiedyś musi przyjść przełamanie i minąć zła passa polskich drużyn – stwierdził były piłkarz Widzewa Łódź i Hansy Rostock.

– Piast Gliwice to wyrównana drużyna na każdej pozycji. Nie ma wyraźnych słabszych punktów. Jeśli będzie dobrze przygotowana do tych eliminacji, to jest w stanie sobie poradzić. Bardzo ważne jest pierwsze spotkanie – ocenił ekspert telewizyjny.

Gdzie oglądać mecz BATE Borysów – Piast Gliwice

Starcie w ramach eliminacji do Ligi Mistrzów pomiędzy BATE Borysów i Piastem Gliwice rozpocznie się w środę 10 lipca o godzinie 19. Darmowa transmisja dostępna będzie na kanale TVP Sport oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl.

