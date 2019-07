Liga Europy. Cracovia gra z DAC Dunajska Streda. Ten mecz zobaczymy w TV

Cracovia w eliminacjach Ligi Europy zagra na wyjeździe z wicemistrzem Słowacji – Dunajską Stredą. Trener polskiego zespołu, Michał Probierz, przed meczem wskazywał na pozytywy z okresu przygotowawczego. – Ważne, że pozyskani ostatnio zawodnicy trenowali z nami byli bardzo wcześnie, grali w sparingach. Boisko zweryfikuje czy będą wzmocnieniami – mówił. – W Słowenii mieliśmy świetne warunki: Bardzo dobre boisko, znakomite wyżywienie i bardzo silni sparingpartnerów, którzy obnażyli nasze słabe strony. Zawodnicy zrobili postępy – podkreślał.

– Przed Michałem Probierzem stoi trudne zadanie. On jest przyzwyczajony do utrudnień i straty w kadrze. Myślę, że pracuję ze swoim zespołem na tyle mocno, żeby sprawić niespodziankę. To trudny przeciwnik. Na pewno bardzo dobrze wyszkolony technicznie. Myślę jednak, że ta drużyna będzie miała sporo problemów z Cracovią. Myślę, że Michał Probierz wyciągnął wnioski z poprzednich eliminacji i wie jak się do tego przygotować. Uważa, że w tym meczu szanse rozkładają się 50/50 – powiedział Sławomir Chałaśkiewicz, były piłkarz i ekspert telewizyjny.

Gdzie oglądać mecz Dac Dunajska Streda – Cracovia

Mecz DAC Dunajska Streda - Cracovia rozpocznie się w czwartek 11 lipca o 20:30. Transmisję ze spotkania będzie można obejrzeć za darmo na kanale TVP Sport oraz pod adresem sport.tvp.pl.