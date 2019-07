Liga Europy. Legia gra z gibraltarskim Europa FC. Gdzie oglądać?

Przy okazji tego meczu mało mówi się o stronie sportowej, ponieważ Legia powinna bez trudu poradzić sobie ze znacznie niżej notowanym przeciwnikiem. – Dużo będzie zależało od tego jak drużyna podejdzie mentalnie do tego spotkania. Legia ma duży potencjał i z takim przeciwnikiem powinna sobie swobodnie poradzić. Dochodzi tu jednak nutka niepewności z ubiegłego sezonu, gdzie Legia zlekceważyła przeciwnika. W tym sezonie myślę, że do takiego błędu nie dojdzie. Legia jest faworytem i powinna to wykorzystać – powiedział Sławomir Chałaśkiewicz, były piłkarz i ekspert telewizyjny. Znacznie więcej miejsca poświęca się na kwestie związane z transmisją obrazu z tego spotkania.

Gdzie oglądać mecz Legii?

Mecz Europa FC – Legia rozpocznie się w czwartek 11 lipca o 20:30. Niestety, transmisja telewizyjna z tego spotkania nie będzie prowadzona. Jak czytamy na stronie Legia.com, przedstawiciele warszawskiego klubu próbowali załatwić to we własnym zakresie, jednak ich wysiłki nie przyniosły pożądanego rezultatu.

„Mimo długotrwałych starań i rozmów z właścicielem praw telewizyjnych, niestety nie udało nam się porozumieć i nie będziemy mogli zrealizować transmisji z meczu 1. rundy eliminacji Ligi Europy UEFA FC Europa – Legia Warszawa. Na miejsce wysłaliśmy poszerzoną redakcję Legia.com, aby zapewnić jak najbardziej atrakcyjny przekaz. Zapraszamy do słuchania relacji radiowej #Ł3Live z komentarzem Jakuba Jeleńskiego oraz śledzenia relacji tekstowej” – czytamy w komunikacie na Legia.com.

