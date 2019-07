Legia gra o uniknięcie kompromitacji. Gdzie oglądać mecz?

Po bezbramkowym remisie z niżej notowanym rywalem na wyjeździe, na Legionistów spłynęła fala krytyki. Rewanż na Stadionie Miejskim im. Marszałka J. Piłsudskiego to okazja do poprawienia nastrojów kibiców. To także ostatnia szansa, by dać sobie szansę na awans do Ligi Europy, a przynajmniej do kolejnej fazy eliminacyjnej. Trener Legii, Aleksandar Vuković, starał się przed meczem zdjąć presję ze swoich piłkarzy. Podkreślał, że nieistotna jest liczba goli, tylko pozytywny wynik i awans. Z kolei przeciwnicy zapowiadają, że nie zamierzają się jedynie bronić.

Legia – Europa FC. Gdzie oglądać

Mecz Legii z Europa FC odbędzie się 18 lipca w Warszawie. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00. Darmowa transmisja z tego starcia dostępna będzie na kanale TVP Sport oraz w internecie na sport.tvp.pl.