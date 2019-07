Legia i Lechia poznały kolejnych rywali w eliminacjach Ligi Europy

Po losowaniu w Nyonie wiadomo już, że jeśli warszawska Legia upora się z KuPS Kuopio, to w ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Europy trafi na zwycięzcę z pary APS Atromitos Athinon – FC DAC 1904 Dunajska Streda. W przypadku, gdyby Legia trafiła na tego drugiego rywala, byłaby to okazja do rewanżu za inny polski zespół. DAC Dunajska Streda w poprzedniej rundzie wyeliminował bowiem Cracovię Kraków.

Z kolei przed piłkarzami Lechii Gdańsk stoi naprawdę trudne zadanie. Najpierw muszą uporać się z Broendby Kopenhaga – zespołem, który fani europejskich rozgrywek na pewno kojarzą. Następnie, w kolejnej rundzie, na zwycięzcę z tego dwumeczu czekać będzie SC Braga – czwarty zespół portugalskiej Primeira Liga, odpowiednika naszej Ekstraklasy.

Aktualny mistrz Polski – Piast Gliwice, w razie awansu do trzeciej rundy eliminacji zagra z FK Crvena Zvezda albo HJK Helsinki. Oba zespoły walczą ze sobą we wcześniejszej fazie.

