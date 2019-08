Lechia Gdańsk gra o Ligę Europy. Wyeliminuje Broendby IF?

W czwartek 1 sierpnia Lechia Gdańsk zagra na wyjeździe z zespołem Broendby IF. Starcie to odbywa się w ramach eliminacji do Ligi Europy. W pierwszym meczu pomiędzy tymi drużynami było 2:1 dla Lechii.