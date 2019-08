Sławomir Peszko zakleił sobie usta podczas meczu. To trzeba zobaczyć

Ta scena zostanie zapamiętana jako jeden z najlepszych momentów trzeciej kolejki PKO Ekstraklasy. W meczu pomiędzy Lechią Gdańsk i Wisłą Płock ostatecznie triumfowali gospodarze, ale wynik do końca spotkania wisiał na włosku. Emocje udzieliły się Flavio Paixao, który za swoje komentarze pod adresem sędziego został ukarany czerwoną kartką. Co ciekawe, znajdował się wtedy poza boiskiem, na ławce rezerwowych.

To właśnie po czerwonej kartce dla Paixao, w nietypowy sposób postanowił zaprotestować piłkarz gdańszczan, Sławomir Peszko. Były reprezentant Polski, który najprawdopodobniej nie zgadzał się z decyzją sędziego, zakleił sobie usta taśmą. Jak można było się domyślać, zdjęcie szybko trafiło do sieci i stało się hitem mediów społecznościowych. Było też powodem do wielu żartów. Ostatecznie mecz wygrała Lechia Gdańsk, która utrzymała do końca wynik 2:1.

