Legia coraz bliżej Ligi Europy. Pokona Atromitos w Atenach?

– Pozytywem jest fakt, że dochodzimy do sytuacji bramkowych. Gole z pewnością przyjdą, jeśli będą okazje. Myślę, że jest to kwestia czasu i kwestia przełamania, plusem jest to, że nie tracimy bramek. W rewanżu Atromitos będzie z pewnością bardziej agresywny, dlatego jestem niezadowolony, że nie udało się nam wygrać pierwszego spotkania. Będziemy w Atenach walczyć o awans – mówił po pierwszym meczu z Grekami trener Legii Aleksandar Vuković.

W drugim meczu z Atromitosem nie zagra Domagoj Antolić. Legionista doznał kontuzji, która wykluczy go z gry. W pierwszym starciu zawodnik ten rozegrał całe 90 minut, więc zastąpienie go będzie stanowić z pewnością mały ból głowy dla trenera Vukovicia.

O presji spoczywającej na sztabie szkoleniowym Legii mówił w wywiadzie dla Interii Sport Paweł Janas. – Vukoviciowi myślę, że trzeba dać trochę czasu, żeby nauczył ten zespół po prostu grać. Dobrze by było, gdyby miał też duży wpływ na to kogo do klubu się kupuje i kogo sprzedaje. Miałem okazję spotkać go na kursach trenerskich, życzyłem mu powodzenia i wierzę, że się mu uda. To taki przywódczy charakter, myślę, że się dogada z piłkarzami – stwierdził.

Atromitos – Legia. Gdzie oglądać

Spotkanie Legii Warszawa z Atromitosem Ateny rozpocznie się 14 sierpnia o godzinie 18:00. Mecz będzie można oglądać w TVP Sport i na stornie internetowej sport.tvp.pl.