Ekstraklasa uruchamia platformę streamingową swoich rozgrywek

Jak przekonują władze spółki, nowy serwis streamingowy i aplikacja Ekstraklasa.TV ma być źródłem przychodów dla ligi na lata, sposobem dotarcia do kibiców na całym świecie i narzędziem budowania marki. – Zmiany na rynku mediów są nieuchronne. Już dziś staramy się myśleć o tym, jak będą kształtować się preferencje nadawców i kibiców za pięć, a nawet dziesięć lat. Chcemy być przygotowani strategicznie oraz technologicznie, by optymalnie wykorzystać wszystkie te możliwości i dostarczyć naszym fanom jak najlepszy produkt – w wygodny, łatwo dostępny sposób – wyjaśnia Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasa S.A.

– To nasz najważniejszy projekt technologiczny, bo daje zupełnie nowe możliwości, jeśli chodzi o zasięg ligi na świecie, bezpośredni kontakt z kibicami, rozumienie ich oczekiwań oraz komercjalizację zagranicznych praw mediowych. Ta platforma jest ważnym elementem strategii budowy marki i potwierdza miejsce Ekstraklasy wśród najbardziej innowacyjnych lig piłkarskich w Europie – dodaje Marcin Animucki.

Dla kogo Ekstraklasa.TV?

Ekstraklasa.TV to przede wszystkim możliwość oglądania transmisji meczów na żywo z polskim komentarzem meczowym. Są one dostępne w krajach nieobjętych wyłącznymi licencjami stacji telewizyjnych, czyli poza Polską, gdzie licencje wykupiły nc+ i TVP oraz Bałkanami, z prawami do pokazywania meczów przez Planet Sport. Widzowie za granicą – Polonia, osoby na wyjazdach zagranicznych czy fani polskiej piłki z innych krajów – mogą oglądać transmisje ze spotkań za opłatą.

Treści płatne

System umożliwia wykupienie dostępu do wybranego meczu (Pay Per View) w cenie 2,99 EUR, a także oglądanie transmisji wszystkich meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy w ramach abonamentu – miesięcznego lub za sezon, odpowiednio w cenie 6,99 EUR i 49,99 EUR. W pierwszym miesiącu w ramach promocji można oglądać transmisje meczów za granicą gratis (w popularnym modelu „Try&Buy”).

Treści darmowe

Pozostałe treści, w tym wszystkie materiały publikowane w kraju, są bezpłatne i dostępne po zalogowaniu. M.in. kilkanaście minut po każdym meczu kibice mogą oglądać w serwisie i w aplikacji Ekstraklasa.TV skróty i najciekawsze akcje ze spotkania. Mają też dostęp do ligowych aktualności i różnego rodzaju materiałów wideo z rozgrywek bieżącego oraz poprzedniego sezonu. Serwis jest kompatybilny z Chromecast i Airplay, urządzeniami, dzięki którym obraz z telefonu może zostać wyświetlony na ekranie telewizora.

Mecze komentowane przez youtuberów?

– Na platformie Ekstraklasa.TV kibice znajdą zasoby wideo, dzięki którym mogą na bieżąco śledzić rozgrywki, a oprócz treści premium, w serwisie pojawiają się też różnego rodzaju podsumowania i klipy. Bazę, która z każdym miesiącem będzie rosła, można przeglądać wyszukując nagrania po dowolnych hasłach, w tym nazwach klubów czy nazwiskach zawodników. Ponadto wkrótce wprowadzimy możliwość komentowania meczów na żywo przez kibiców, np. youtuberów, którzy otrzymają akredytację. Serwis będziemy jeszcze doskonalić i rozbudowywać. Zależy nam, by był przyjazny i za pomocą kilku kliknięć dostarczał wiedzy oraz rozrywki wysokiej jakości wszystkim fanom futbolu – komentuje Leszek Miklas, prezes zarządu Ekstraklasa Live Park.

Ekstraklasa.TV także po angielsku

Platforma Ekstraklasa.TV jest dostępna w języku polskim, a niebawem działać będzie także w wersji angielskiej. Na bieżąco wprowadzane są modyfikacje, systematycznie uruchamiane będą też dodatkowe funkcjonalności. Z serwisu obecnie można korzystać w wersji przeglądarkowej pod adresem www.ekstraklasa.tv oraz testowo w aplikacji mobilnej (w pierwszej kolejności na iOS, a następnie Android), a w ciągu kilku kolejnych miesięcy platformę będzie można instalować na Smart TV i Apple TV. Ekstraklasa jest jedną z wiodących pod względem technologicznym lig w Europie. W ciągu ostatnich dwóch lat zainwestowała w takie przedsięwzięcia 30 mln zł. Jako jedna z pierwszych w Europie zakupiła własne wozy produkcyjne (OB. Van HD i 4K) i wprowadziła standard transmisji 4K Ultra HD HDR, korzysta z systemu trackingu – TRACAB™ i statystyk danych fitness. Zorganizowała też Ekstraklasa Games – największy w historii turniej gry FIFA w Polsce oraz wprowadziła innowacyjną w skali europejskiej ligową aplikację mobilną. Jak podkreślają władze ligi, własna platforma OTT jest kolejnym projektem Ekstraklasy o innowacyjnym charakterze.

