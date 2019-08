Legia – Glasgow Rangers. Gdzie oglądać?

Europa FC, KuPS Kuopio i Atromitos Ateny - to drużyny, które Legia zdołała już pokonać w tegorocznej drodze do europejskich Pucharów. Także w pierwszym spotkaniu z Rangersami zespół z Warszawy osiągnął korzystny rezultat. Remis 0:0 w pierwszym meczu z zespołem trenera Stevena Gerrarda to dobra zaliczka przed rewanżem w Szkocji.

Glasgow Rangers – Legia Warszawa. Gdzie oglądać

Mecz pomiędzy Glasgow Rangers i Legią Warszawa rozegrane zostanie w czwartek 29 sierpnia o 20:45. Transmisja dostępna będzie na kanale TVP 2 oraz za darmo w internecie na sport.tvp.pl. Spotkanie komentować będą Dariusz Szpakowski i Marcin Żewłakow.

