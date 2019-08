Legię Warszawa czekają kary za mecz w Glasgow. Jej kibice znów podpadli UEFA

Szkoccy kibice i tamtejsze media sporo piszą o zachowaniu gości z Warszawy. Sektor zajmowany przez fanów Legii najpierw wywiesił wielki banner z Janem Pawłem II, a później przy użyciu rac całkowicie zadymił stadion i doprowadził do przerwania meczu. To sprawa tym głośniejsza, że wcześniej Glasgow Rangers zostali ukarani za niedozwolone przyśpiewki swoich kibiców w Warszawie karą częściowego zamknięcia stadionu. Na pustej trybunie dla 3 tys. osób klub rozwiesił w czwartek transparent z hasztagiem #EqualGame, a przez głośniki na stadionie wzywał do kulturalnego dopingu.

Mało kto łudzi się, że Legia uniknie kary za ostatni mecz. UEFA nie będzie miała skrupułów głównie na przeszłość warszawskiego klubu. W 2017 roku za niedozwolony transparent i odpalenie pirotechniki w meczu z Sheriffem Tyraspol na jeden pucharowy mecz zamknięto „Żyletę”, trybunę najwierniejszych kibiców Legii. Z kolei w 2018 kara wyniosła już 60 tys. euro, a kibice otrzymali wyjazdowy zakaz na mecz pucharowy. Przyczyną znów była pirotechnika, tym razem z meczu przeciwko Spartakowi Trnawa.