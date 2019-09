Eliminacje Euro 2020: Polska – Austria. Gdzie i o której oglądać mecz?

Polska w poniedziałek 9 września zagra z Austrią na Stadionie Narodowym w meczu 6. kolejki eliminacji do Euro 2020. Biało-czerwoni mają na koncie 12 punktów po pięciu meczach i prowadzą w grupie. Austria zdobyła do tej pory 9 punktów.

– Reprezentacja Austrii to bardzo dobrze zbilansowana drużyna. Nie można być skoncentrowanym tylko na Alabie, bo w swoich szeregach ma zawodników, którzy prezentują wysoki poziom. Praktycznie cała ich kadra gra w Bundeslidze, a ponadto 12-13 piłkarzy w Lidze Mistrzów. To świadczy o tym, jak wyrównany jest to zespół. Zdajemy sobie sprawę z tego, że czeka nas jutro bardzo trudne spotkanie – powiedział Jerzy Brzęczek.

– Jesteśmy liderem grupy. Gramy na własnym stadionie i chcemy to spotkanie wygrać. To jest dla nas priorytet. Austria jest silniejsza niż w pierwszym meczu w Wiedniu i jesteśmy tego świadomi. Mamy szacunek i respekt przed przeciwnikiem, ale podchodzimy do niego bez obaw i strachu – stwierdził selekcjoner reprezentacji Polski.

Polacy nie przegrali na Stadionie Narodowym od 2014 roku. – Siedzi w nas sportowa złość, bo nie udało nam się wygrać w poprzednim spotkaniu, ale najważniejszą odpowiedzią będzie następny mecz. Najważniejsze jest to, żebyśmy zwyciężyli przed własną publicznością – powiedział Grzegorz Krychowiak.

– Ta seria tylko potwierdza to, że wsparcie kibiców jest bardzo ważne. To nam pomoże w jutrzejszym spotkaniu, które jest kluczowe, bo gramy z przeciwnikiem, który w razie zwycięstwa może do nas doskoczyć. To będzie ogromna bitwa, w której trzeba będzie trzeba pokazać charakter i zaangażowanie – stwierdził pomocnik. – Krystian Bielik pokazał się z bardzo dobrej strony. Oczywiście współpraca z Mateuszem Klichem jest bardzo dobra. Decyzja, kto zagra należy do trenera. Krystian i Mateusz to zawodnicy, którzy grają troszeczkę inaczej, ale dobrze mi się z nimi grało – oznajmił reprezentant Polski.

Gdzie i o której oglądać mecz?

Mecz Polska – Austria w eliminacjach do Euro 2020 zostanie rozegrany w poniedziałek 9 września na PGE Narodowym w Warszawie. Kibice, który nie będą mieli możliwości obejrzeć go z trybun, mogą liczyć na transmisję. Spotkanie pokaże Telewizja Polska na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Mecz będzie można oglądać także na kanale Polsat Sport. Zmagania Biało-Czerwonych z Austriakami można śledzić bezpłatnie także online na platformie sport.tvp.pl. Na relację na żywo z meczu Polska – Austria zapraszamy także do portalu Wprost.pl.

