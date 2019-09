Chcesz wesprzeć swój ulubiony klub? Załóż konto w banku

PKO Bank Polski 1 października uruchamia oparty na crowdfundingu program partnerski dla klubów Ekstraklasy, który umożliwia klubom pozyskanie środków finansowych dzięki promocji produktów bankowych wśród kibiców. Bank podpisał listy intencyjne już z 12 klubami i ocenia, że może przeznaczać dodatkowe 20 mln zł rocznie dla klubów Ekstraklasy w perspektywie kolejnych 3 lat, poinformowali przedstawiciele banku. Łącznie z umowami sponsorskimi może to być kwota 100 mln zł dla Ekstraklasy.

„Współpracę z Ekstraklasą traktujemy całościowo. Dziś dokładamy dodatkowy element - program partnerski. To jest program crowfundingu, w którym bank zapewnia technologię, dokładamy do tego element uczestniczenia kibiców poprzez zagwarantowanie im tajemnicy bankowej i ochrony danych. Propozycja jest skierowana do wszystkich klubów Ekstraklasy, nie uprzywilejowuje żadnego podmiotu” – powiedział wiceprezes PKO BP Rafał Antczak podczas konferencji prasowej.

Dodał, że crowfunding w tym przypadku polega na tym, że kluby definiują cel, na który w określonej perspektywie chcą przeznaczać środki, a kibic może zdecydować, czy chce do niego kontrybuować, czy nie.

Wynagrodzenie za każdego nowego klienta

Oficjalne strony internetowe klubów, ich serwisy, sklepy kibica oraz media społecznościowe będą miejscem pozyskiwania nowych klientów banku. Od każdego zakupionego w PKO BP produktu klub otrzyma stosowne wynagrodzenie. Środki te będą mogły być przeznaczane na rozbudowę infrastruktury, kształcenie młodych piłkarskich talentów, innowacje sportowe czy na inne działania prorozwojowe w klubach. Dodatkowo każdy kibic, który skorzysta z usług banku, otrzyma voucher do wykorzystania w klubowym sklepie kibica.

Bank poinformował dziś, że w ciągu trzech lat może przeznaczyć nawet dodatkowe 60 mln zł dla klubów Ekstraklasy w ramach program partnerskiego, który ma ruszyć 1 października br. Łącznie z umowami sponsorskimi może to być kwota 100 mln zł dla Ekstraklasy.

„Mamy taką zasadę, że dość precyzyjnie i ostrożnie formułujemy nasze cele, dlatego przyjęliśmy scenariusz, który jest dość konserwatywny. Jeżeli bierze się pod uwagę skalę kibicostwa w Polsce - każdy klub szczyci się grupą kilkunastu, kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset tysięcy kibiców - to będzie zweryfikowane, na ile oni są kibicami zaangażowanymi. Dlatego przyjęliśmy bardzo ostrożne wskaźniki konwersji na określone produkty bankowe, tak jak klienci niekibicowscy wykonują operacje na tych produktach. Porównywaliśmy realne dane w wybranych miejscowościach z potencjałem, który według nas drzemie wśród kibiców. Gospodarka polska bardzo dobrze się rozwija, więc kibice korzystają z produktów bankowych, a my możemy - ponieważ jesteśmy bankiem polskim - te środki finansowe zostawić w kraju. W związku z tym możemy się tymi pieniędzmi podzielić dla wspólnego biznesu” – powiedział wiceprezes.

Nawet 20 mln zł rocznie

Podkreślił, że kwota 20 mln zł rocznie to wartość zagregowana, która będzie się różnie po różnych klubach rozkładała.

„Chcieliśmy, by wszystkie kluby miały równe szanse. Te dane będą weryfikowalne, w związku z tym zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. My pokazujemy, że taki potencjał 20 mln zł rocznie jest i on jest realistyczny” – powiedział Antczak.

Według banku kluby zarobią dzięki programowi partnerskiemu od kilkuset tysięcy złotych do kilku milionów złotych rocznie.

„Chcielibyśmy nasze doświadczenia, w tym również doświadczenia cyfrowe we współpracy z klubami polskiej Ekstraklasy, milionami kibiców sportu przekuć w wartość. Chodzi o to, by polska Ekstraklasa prezentowała wysoki poziom sportowy. Chcemy być w pierwszej dziesiątce lig europejskich. Budżety tych lig, które są wyżej w tabeli, są dużo, dużo większe. Będziemy wspólnie działać, by budżety klubów Ekstraklasy były wyższe i wspierały wysoki poziom sportowy” – powiedział prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło podczas konferencji prasowej.

Do Programu Partnerskiego przystąpiły obecnie: Arka Gdynia, Jagiellonia Białystok, KGHM Zagłębie Lubin, Korona Kielce, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Legia Warszawa, ŁKS Łódź, Pogoń Szczecin, Raków Częstochowa, Wisła Kraków, Wisła Płock.

„Współpraca z naszym partnerem wykracza, poza standardowe ramy sponsoringu pokazując, że możemy wprowadzać wiele innowacyjnych projektów. Teraz wchodzimy na wyższy poziom, tworząc program partnerski. Większość klubów przystąpiła do tego programu. Jest to narzędzie skierowane do wszystkich klubów. Kibicom zależy na tym, by kluby się rozwijały i poprzez to innowacyjne narzędzie wierzymy, że te kilkadziesiąt milionów złotych w ciągu kilku lat popłynie do klubów” – powiedział prezes Ekstraklasy Marcin Animucki podczas konferencji.

