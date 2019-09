Kiedyś to było... Dokładnie 47 lat temu polscy piłkarze zdobyli złoto na igrzyskach w Monachium

Turniej zaczął się dla Polaków bardzo dobrze. Polscy piłkarze wygrali wszystkie mecze w swojej grupie, do której należały NRD, Kolumbia i Ghana. W drugiej fazie turnieju Polacy zremisowali z Danią, ale pokonali ZSRR i Maroko, dzięki czemu 10 września 1972 roku rozegrali finałowy mecz z Węgrami. Na Olimpijskim Stadionie w Monachium polska reprezentacja wygrała z Węgrami 2:1 i tym samym zdobyła złoty medal. Po dziś dzień wielu uważa to olimpijskie wyróżnienie za jedno z największych polskich osiągnięć piłkarskich.

Brązowe medale w turnieju przypadły drużynom Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Związku Radzieckiego, które w meczu o 3. miejsce remisowały 2:2. Najlepszym strzelcem turnieju był Kazimierz Deyna, który zdobył 9 bramek.

Kazimierz Górski

Polski sukces to zasługa m.in. trenera, którym wówczas był legendarny Kazimierz Górski. Trener urodził się 2 marca 1921 r. we Lwowie. Swoją karierę piłkarską zaczął już w latach trzydziestych w rodzinnym mieście - grał przeważnie na pozycji napastnika. W 1948 r. brał nawet udział w meczu międzynarodowym (Polska-Dania). Trenerem został po ukończeniu specjalnego kursu w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pełnił tę funkcję m.in. w Legii Warszawa (1960-1962, 1981-1982).

W 1956 r. został szkoleniowcem polskiej reprezentacji juniorów, w 1966 r. - do lat 23, aż w końcu w 1970 r. powołano go na trenera reprezentacji narodowej. Do 1976 r. prowadził ją w 73 meczach, z których 43 zakończyło się zwycięstwami. Oprócz wspomnianego sukcesu w Monachium, Górski przyczynił się również do zajęcia III miejsca na Mistrzostwach Świata w RFN w 1974 r. oraz do zdobycia srebrnego medalu w czasie igrzysk w Montrealu w 1976 r. Po rezygnacji z funkcji trenera reprezentacji wyjechał do Grecji, gdzie trenował m.in. drużyny Panathinaikos Ateny i Olympiakos Pireus, z którymi zdobył mistrzostwo kraju.

Pierwotnie tekst ukazał się na stronie Muzeum Historii Polski na licencji CC BY-SA 3.0. Został przeredagowany i rozszerzony.

Czytaj także:

W jakich klubach grają „Biało-czerwoni”? Każdy kibic rozwiąże ten quiz bezbłędnie