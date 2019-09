Dwa gole z rożnych, jeden z wolnego. Takiego hattricka jeszcze nie widzieliście

Wycombe Wanderers to zespół z League One, czyli trzeciej najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii (po Premiership i Championship). Joe Jacobson pełni w zespole rolę lewego obrońcy oraz eksperta od tzw. stałych fragmentów gry. Wyjaśnienie takiego stanu rzeczy poznaliśmy w niedawnym meczu przeciwko Lincoln City z soboty 7 września. Wtedy to trzema kopnięciami Jacobson dał swojemu zespołowi zwycięstwo 3-1. Zobaczcie sami na powtórce, którą jego klub chwali się teraz w sieci.

Przez pewien czas nie było pewne, czy druga z bramek zostanie zaliczona piłkarzowi strzelającemu, czy może obrońcy. ostatecznie jednak komisja zajmująca się takimi przypadkami rozstrzygnęła na korzyść piłkarza Wycombe i Jacobson może oficjalnie cieszyć się mianem jednego z niewielu na świecie, który dokonał podobnej sztuki. Kto wie, być może jest on nawet jedynym takim piłkarzem, skoro nawet dziennikarze sportowi BBC nie mogli przypomnieć sobie podobnego zdarzenia.