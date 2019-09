Nie Liga Mistrzów, nie Liga Europy, to może Europa Conference League? Nowa szansa dla polskich drużyn

We wtorek 24 września Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) ogłosiła utworzenie nowych rozgrywek klubowych na kontynencie. UEFA Europa Conference League będzie polem do popisu dla zespołów, które nie zakwalifikują się do Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Nie wiadomo jeszcze, czy w turnieju wystartują po prostu zespoły z niższych miejsc w poszczególnych ligach, czy też – podobnie jak w Lidze Europy – zostaną dopuszczone także drużyny, które nie poradziły sobie w dwóch bardziej prestiżowych pucharach.

UEFA tłumaczy swoją decyzję chęcią stworzenia okazji do oglądania większej liczby europejskich klubów na arenie międzynarodowej. Swoją szansę z pewnością zwietrzą kluby ze słabszych lig, m.in. z polskiej Ekstraklasy. Pytanie tylko, czy UEFA Europa Conference League będzie okazją do pogrania w nowym towarzystwie, czy raczej do zaliczenia kolejnego eurow ... kolejnej euro klapy.

