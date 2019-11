Piotr Zieliński chce odejść z Napoli? Czarę goryczy przelał napad na samochód Laury Słowiak

Napoli zajmuje dopiero siódme miejsce w Serie A, a do kłopotów w lidze krajowej dochodzą potknięcia w Lidze Mistrzów. Zespół Carlo Ancelottiego po remisie z RB Lipsk wciąż nie jest pewny awansu do kolejnej fazy, a zagrać musi jeszcze m.in. z silnym Liverpoolem. Nie najlepszy sezon rozgrywa też sam Zieliński, który co prawda wystąpił w wielu spotkaniach, jednak nie zdobył jeszcze ani jednego gola i zaliczył tylko jedną asystę.

Sportowe problemy Napoli to jednak nic w porównaniu z tymi, które dopadły ostatnio Polaka poza boiskiem. Do pozostania w klubie z pewnością nie zachęca go spór z prezesem Aurelio De Laurentiisem, który chciał zmusić piłkarzy do udziału w karnym zgrupowaniu piłkarskim. Ci nie zgodzili się, jawnie sprzeciwiając szefowi, co z pewnością będzie jeszcze miało swój dalszy ciąg.

W niedzielę 10 listopada miało z kolei miejsce wydarzenie, które wstrząsnęło już samym Zielńskim i jego najbliższymi. Ofiarą przestępstwa padła żona piłkarza Laura Słowiak, z której samochodu skradziono cenne przedmioty. W pojeździe kobiety wybito wcześniej szybę. Według informatorów „La Repubblica” Zieliński miał przekazać swojemu agentowi, by nie kontynuował rozmów mających na celu przedłużenie jego kontraktu. Ten obowiązuje już tylko do czerwca 2021 roku, co może wpłynąć na decyzję o sprzedaży reprezentanta Polski.