Nietypowe wyróżnienie dla Lewandowskiego. Wyprzedził Beckhama, Figo i van Nistelrooya

Kolejny dzień, kolejne wyróżnienie. Przejście Roberta Lewandowskiego z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium zostało uznane przez Sport1.de najlepszym bezpłatnym transferem ostatnich lat. Kapitan reprezentacji Polski trafił do ekipy z Bawarii w lipcu 2014 roku, tuż po wygaśnięciu jego umowy z BVB. W ciągu tych kilku lat sięgnął z Bayernem po pięć mistrzostw Niemiec, dwa Puchary i trzy Superpuchary kraju. Jego wartość rynkowa w momencie wolnego transferu wynosiła 50 milionów euro. Dzisiaj fachowy portal Transfermarkt.de szacuje wartość „Lewego” nawet na 70 milionów euro.

Tuż za Robertem Lewandowskim w zestawieniu znaleźli się: Leon Goretzka (transfer z Schalke do Bayernu) i Stefan de Vrij (przejście z Lazio do Interu). Pierwszą piątkę uzupełniają Aaron Ramsey (transfer z Arsenalu do Juventusu) i Michael Ballack (przejście z Bayernu Monachium do Chelsea). Wśród wyróżnionych znaleźli się jeszcze między innymi Luis Figo (z Realu do Interu), David Beckham (z Realu do LA Galaxy) czy Ruud van Nistelrooy (z HSV do Realu).

