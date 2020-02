Lewandowski mógł grać w Manchesterze United? „Trudno powiedzieć, kto może bardziej żałować”

Robert Lewandowski przyznał w rozmowie z dziennikiem „The Guardian”, że w 2012 roku dostał poważną propozycję przejścia do Manchesteru United i rozmawiał nawet na temat transferu z samym sir Aleksem Fergusonem. Weto postawiła jednak wówczas Borussia Dortmund. – Robert Lewandowski ma wspaniałą karierę. Jego średnia goli z ostatnich sezonów pokazuje, że należy go stawiać w gronie najlepszych napastników. Jestem przekonany, że strzelałby również w Anglii, gdyby trafił do któregoś z klubów Premier League. Trudno powiedzieć, kto może bardziej żałować, że tutaj nie trafił – powiedział w rozmowie z x-news Gunnar Halle, były piłkarz klubów angielskiej ekstraklasy.

– Rozmawiałem z sir Alexem Fergusonem po dwóch latach gry w Dortmundzie. To był okres, kiedy naprawdę myślałem o transferze do Manchesteru United. Ze względu na Fergusona i ze względu na Manchester United – mówił Lewandowski. – Wtedy po raz pierwszy myślałem o transferze, bo kiedy dostajesz telefon od sir Alexa Fergusona, a jesteś młodym piłkarzem, to jest to niesamowite. To był dla mnie wyjątkowy dzień – dodawał polski napastnik.

Czytaj także:

Nie lubił biegać, a stał się mistrzem. Marcin Lewandowski o sukcesach, porażkach i drodze na szczytCzytaj także:

Anna Lewandowska w „Bild” zdradziła sekrety sukcesu swojego męża. „Zawsze gotuję w naszym domu”