Koronawirus. Były reprezentant Danii poddany kwarantannie. Piłkarz zaraził się w Amsterdamie

Duńskie media donoszą o potwierdzonym przypadku koronawirusa u jednego z byłych piłkarzy tamtejszej reprezentacji narodowej. Mowa o 37-letnim Thomasie Kahlenbergu, którego seniorska kariera przypadła na lata 2001-2017. Pomiędzy 1999 a 2014 rokiem zawodnik ten strzelił w barwach swojego kraju łącznie 16 bramek. Zagrał m.in. na mundialu w RPA w 2010 roku.

Informację o przypadku Kahlenberga podał sam klub Brøndby IF. Jednocześnie przekazano, że kwarantannie poddanych zostanie trzech zawodników drużyny, którzy spotkali się z byłym reprezentantem na stadionie. O zgłaszanie się do władz poproszone zostały także wszystkie inne osoby, które w ostatnich dniach kontaktowały się bezpośrednio z Kahlenbergiem. Sam piłkarz najprawdopodobniej zaraził się podczas pobytu w Amsterdamie.

Władze Broendby IF obawiają się, że w najgorszym wypadku w przyszłym tygodniu będą musieli poddać kwarantannie nawet całą drużynę. – Sądzę, że to trudne. Nie wiem dokładnie jakie jest rozwiązanie. Ale to dla mnie istotne, ponieważ nie mogę trenować ani robić niczego przez 14 dni. Jestem w trakcie dobrego sezonu, który chciałbym dokończyć – narzekał w rozmowie z klubowymi mediami zawodnik Broendby, Patrick da Silva.

Czytaj także:

Rozgrywki Serie A zawieszone na miesiąc? Rząd nie wyklucza takiej możliwościCzytaj także:

Gwiazdor reprezentacji Anglii żartował z koronawirusa. Piłkarz przeprosił za niesmaczne dowcipy