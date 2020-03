PZPN ma pakiet pomocowy dla polskich klubów. Ponad 116 mln zł do rozdysponowania

116 zł z kasy PZPN zostanie rozdysponowane pomiędzy zespoły z Ekstraklasy i trzech niższych szczebli rozgrywkowych. 7,5 mln z tej kwoty w czasie przestoju wspomoże piłkę kobiecą. Najwięcej dostaną oczywiście kluby z najwyższej polskiej ligi. O podziale pieniędzy mają zdecydować one same, jednak 30 mln ma zostać wydana na szkolenie drużyn juniorskich i młodzieżowych. Podobnie, choć w mniejszej skali, potraktowane zostaną drużyny z niższych lig. Zdecydowano też o zrezygnowaniu z tegorocznych opłat za udział w rozgrywkach seniorskich najniższych lig (od III ligi do C klasy). W sumie mowa aż o 8,5 mln złotych.

PZPN zamierza wypłacić pełną wartość nagród za udział w promowanym obecnie programie Pro Junior System. Mowa o 18 mln złotych, których podział będzie uzależniony od liczby minut, którą młodzi zawodnicy rozegrali w podstawowych 11-stkach w tym sezonie. Ci, którzy nie stawiali na młodzież, będą mogli liczyć na fundusz solidarnościowy o łącznej wartości 3,5 miliona złotych. Widać więc, że PZPN nie tylko pomaga klubom w kryzysowej sytuacji, lecz stara się jednocześnie nagradzać te odpowiednio zarządzane i myślące o przyszłości. Dodatkowy zastrzyk dla tej grupy to 18 mln na Pro Junior System, które będą do zgarnięcia w kolejnym sezonie.

