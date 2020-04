Prezydent UEFA wyznaczył ostatni termin dokończenia rozgrywek. Dotyczy Ligi Mistrzów i Ligi Europy

Aleksander Ceferin, prezydent UEFA, przyznał, że nie wyobraża sobie, by ligowe i pucharowe rozgrywki bieżącego sezonu nie zostały dokończone. W rozmowie z niemiecką telewizją ZDF Słoweniec podał ostateczny termin zakończenia piłkarskich zmagań.

– Wszystkie rozgrywki, w tym Liga Mistrzów i Liga Europy, muszą zostać zakończone do 3 sierpnia. Sytuacja jest nadzwyczajna, więc będziemy elastyczni w kwestii terminów i godzin. Możemy grać w obecnym systemie lub rozgrywać tylko jeden mecz na neutralnym terenie. System Final Four czy Final Eight to na razie tylko jedna z możliwości.

– Jedyną złą decyzją, jaką moglibyśmy teraz podjąć, byłoby granie w sposób, który zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu zawodników, kibiców i sędziów. Jeżeli jednak warunki tylko na to pozwolą, nie widzę żadnego problemu – powiedział w rozmowie z ZDF Ceferin. Słoweniec dodał również, że chciałby, żeby wszystkie mecze odbywały się z udziałem publiczności. Zaznaczył jednak, że jeśli sytuacja na to nie pozwoli, da zielone światło spotkaniom bez udziału fanów.

