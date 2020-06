Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem Bundesligi. Zdobył 57 proc. głosów

57 proc, . dla Roberta Lewandowskiego w głosowaniu portalu bundesliga.com nie pozostawia złudzeń. Głosami kibiców i ekspertów uznano Polaka za zdecydowanie najlepszego zawodnika całej ligi. Drugi Jadon Sancho z Borussi Dortmund miał jedynie 13 proc. głosów, a Kai Havertz z Bayeru Leverkusen 12,1 proc.

Za Lewandowskim rzeczywiście wspaniały sezon. We wszystkich rozgrywkach 2019/2020 zdobył on aż 48 goli w 41 meczach. W Bundeslidze do siatki przeciwnej bramki trafiał 33 razy. Jako że do końca rozgrywek w Niemczech pozostała jeszcze jedna kolejka, już prawie pewne jest, że kapitan reprezentacji Polski zdobędzie tradycyjną armatę przyznawaną królowi strzelców ligi.

Ostatnie spotkanie Bayernu Monachium, który już zagwarantował sobie mistrzostwo kraju, rozegrane zostanie w sobotę 27 czerwca. Zespół Polaka zmierzy się z Wolfsburgiem.