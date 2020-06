Były piłkarz Liverpoolu ugodzony nożem. Kilka godzin wcześniej rozgrywał mecz

Andre Wisdom to wychowanek i były piłkarz Liverpoolu, który ma na koncie także występy dla młodzieżowej reprezentacji Anglii. Obecnie 27-latek występuje na pozycji obrońcy w drugoligowym Derby County. W sobotę 27 czerwca pomógł swojemu zespołowi pokonać Reading 2-1. Kilka godzin później jednak całe jego życie mogło zostać gwałtownie przerwane, po ataku nożownika.

Do napadu na piłkarza doszło w Liverpoolu, gdzie sportowiec odwiedzał krewnego. Zaatakowano go w dzielnicy Toxteth, kiedy wysiadał z samochodu. Jak pisze tabloid „The Sun”, atak był niesprowokowany i połączony z kradzieżą. Wisdom trafił do szpitala, gdzie podano później, iż jego stan jest stabilny. Policja poszukuje napastnika, a w mediach społecznościowych klub oraz fani angielskiej piłki przesyłają wyrazy wsparcia dla piłkarza.

