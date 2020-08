Dziś finał Ligi Europy. Przystawkę przed Ligą Mistrzów zaserwują nam Inter i Sevilla

Sevilla pokonała wiele przeszkód

Jeszcze na etapie ćwierćfinałów wielu fanów piłki nożnej typowało, że do finału dojdzie świetnie grający Inter Mediolan. Większość miała nadzieję, że spotka tam równie rozpędzony Manchester United. Ostrzono sobie zęby na starcie Romelu Lukaku (i Ashleya Younga) z byłymi kolegami z Anglii. Niespodziankę sprawiła jednak Sevilla, która przetrwała huraganowe ataki "Czerwonych Diabłów" i po wyczerpującym meczu zapewniła sobie miejsce w finale. Wcześniej pokonała inne mocne kluby z Anglii i Włoch: Wolverhampton i AS Romę. Mimo nieprzekonującego meczu z United nie można więc mówić, że nie zapracowała na swoją szansę.

Inter zagra na pocieszenie

Inter drogę na szczyt Ligi Europejskiej miał nieco prostszą. Najpierw odpadł z Ligi Mistrzów z trzeciego miejsca, później trafił na Ludogorets, Getafe, Bayern Leverkusen i Szachtar Donieck. W tym ostatnim meczu pokazał pełnię swoich możliwości, wygrywając 5:0. Wspomniany wcześniej Lukaku zdobył aż dwa gole i z pewnością żałuje, że nie będzie mógł tej formy zaprezentować krytykującym go do niedawna angielskim kibicom.

Coś do udowodnienia

Faworytem bukmaherów i komentatorów jest w tym finale Inter. Trener Antonio Conte zebrał w Mediolanie grupę wyjątkowo groźnych zawodników, którzy mają coś do udowodnienia. Przedsmak ich możliwości mogliśmy zobaczyć w lidze, gdzie zaledwie punkt dzielił ich od mistrza kraju, Juventusu. Ale jeśli już o udowadnianiu swojej klasy mowa, to nie można nie wspomnieć o trenerze Sevilli. Julen Lopetegui w atmosferze skandalu wyleciał z posady selekcjonera reprezentacji Hiszpanii, ponieważ przedwcześnie ogłosił swoje przejście do Realu Madryt. Z "Królewskimi" również pożegnał się szybciej niż sam tego chciał. Sevilla jest więc jego okazją na odkupienie i pokazanie światu swojego taktycznego kunsztu.

Sevilla – Inter. Gdzie oglądać?

Mecz Sevilla FC – Inter Mediolan wyświetlany będzie w piątek 21 sierpnia o godzinie 21:00 na antenie TVP 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Relacja pojawi się także w internecie na sport.tvp.pl oraz ipla.tv.

