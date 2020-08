Lewandowski może przejść do historii. Finału LM Bayern - PSG po prostu nie wolno przegapić

W niedzielę 23 sierpnia o 21:00 zagrają ze sobą dwie potężne drużyny. Jedna od lat dominuje we Francji, druga w Niemczech. W ostatniej dekadzie PSG krajowe mistrzostwo zdobywało 7 razy, Bayern aż 8. Także w tym roku, mimo przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, nie potknęły się i nie dały szansy swoim rywalom w Ligue 1 i Bundeslidze. Co więcej, sprostały wysokim oczekiwaniom dotyczącym europejskich pucharów i zakwalifikowały się do finału Ligi Mistrzów. Zwłaszcza dla PSG jest to wielkie osiągnięcie – zespół ten nigdy jeszcze nie dotarł do końcowego etapu Ligi Mistrzów. Raz - w 1995 roku, dotarł do półfinału. Bayern z kolei ma na koncie już 10 finałów: 5 prób nieudanych i 5 Pucharów Europy, choć ostatni z odległego 2013 roku.

Aleją gwiazd

Wyliczaniem gwiazd obu zespołów prawdopodobnie już od rana zajmowały się dzieciaki na całym świecie, typujące zwycięzcę wieczornego spotkania. Zabawmy się więc i my: czy lepszym bramkarzem jest niesamowicie skoczny Keylor Navas, czy szalenie odważnie biegający na przedpolu Manuel Neuer? Do swojego składu wzięlibyście Thiago Silvę z Juanem Bernatem czy Davida Alabę i Joshuę Kimmicha? A może jako koneserzy piłki podpatrujecie grę Marco Verrattiego i zestawiacie ją z Thiago Alcantarą. Wolelibyście duet Neymar – Lewandowski, czy Mbappe – Gnabry? Najlepsze, że z wymienionych piłkarzy nie wszystkich musimy zobaczyć dziś na boisku. Oba zespoły mają przecież jeszcze długie i naszpikowane gwiazdami ławki rezerwowych.

Polski akcent <3

Finał Ligi Mistrzów z wielką ekscytacją oglądać będą fani piłki nożnej na całym świecie, ale oczywiście kibice z naszego kraju będą emocjonować się starciem potęg z jeszcze większą przyjemnością. Wszystko dzięki obecności w tym meczu Roberta Lewandowskiego. W pamiętnym finale w Stambule Jerzy Dudek niespodziewanie został głównym bohaterem serii rzutów karnych. Tutaj raczej wszyscy oczekują od Lewandowskiego, że to on będzie głównym aktorem na boisku. Trzeba przyznać, że już nie możemy się doczekać i mocno ściskamy kciuki. Za spotkanie!

Finał LM Bayern – PSG – gdzie oglądać?

Początek finałowego spotkania w niedzielę 23 sierpnia o godzinie 21:00. Transmisja meczu w TVP 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Spotkanie można obejrzeć też w internecie na platformie WP Pilot, na platformie Ipla oraz na stronie sport.tvp.pl.