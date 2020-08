Messi przekazał władzom Barcelony, że chce opuścić klub. Poinformował o tym faksem

Grający od blisko 20 lat w barwach FC Barcelony Lionel Messi już za życia stał się ikoną klubu i kimś, bez kogo kibice nie wyobrażają sobie tej drużyny. O ile kolejne transfery Ronaldo budziły po prostu duże zainteresowanie, o tyle rozstanie się Argentyńczyka z „Dumą Katalonii” będzie prawdziwym szokiem. Transferowe spekulacje wokół jego nazwiska pojawiały się w ostatnich latach częściej, choć wciąż wielu nie traktowało ich poważnie. Tym razem jednak ma być inaczej.

Klęska z Bayernem pomogła w decyzji

Po dotkliwej i zawstydzającej porażce 8:2 z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, gwiazdor Barcelony miał powiedzieć „dość”. TyC Sports z Argentyny i dziennikarz sportowy Alfredo Martinez z Hiszpanii we wtorek 25 sierpnia poinformowali o pierwszym kroku mającym doprowadzić do transferu Leo Messiego. 33-letni piłkarz miał faksem przesłać do klubu informację o zamiarze skorzystania z prawa jednostronnego rozwiązania umowy z końcem sezonu.

Odejście może jednak nie być takie łatwe, ponieważ formalnie Messi miał czas na decyzję do końca maja. Nie wiadomo, jak zapis umowy będzie rozpatrywany w kontekście przesunięcia zakończenia sezonu ligowego z powodu pandemii koronawirusa. Bez tej opcji kontrakt Argentyńczyka będzie ważny jeszcze do 30 czerwca 2021 roku.

Messi. Udana kariera w Barcelonie

W trakcie swojej wieloletniej kariery w FC Barcelonie Lionel Messi wygrał niemal wszystko, co było do wygrania. Dziesięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Hiszpanii, 6 razy Puchar Hiszpanii, 8 razy Superpuchar Hiszpanii. Wygrywał też czterokrotnie w Lidze Mistrzów, 3 razy w Superpucharze Europy i 3 razy w Klubowych Mistrzostwach Świata. Sześciokrotnie zostawał laureatem Złotej Piłki.

Czytaj także:

Karczewski porównał finał Ligi Mistrzów do wyborów. „PAD wygrał nie jedną bramką”Czytaj także:

Usain Bolt z pozytywnym testem na koronawirusa. Wynik przyszedł kilka dni po jego 34. urodzinachCzytaj także:

Bayern Monachium wygrał Ligę Mistrzów. Zobacz najlepsze MEMY!