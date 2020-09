Thiago Alcantara opuszcza Bayern Monachium. Gareth Bale bliski „rozwodu” z Realem

Alcantara do Liverpoolu

O osiągnięciu porozumienia w sprawie transferu Thiago Alcantary informuje „The Athletic”. Bayern Monachium ze sprzedaży świeżo upieczonego klubowego mistrza Europy uzyska 30 milionów euro. Liverpool Jurgena Kloppa otrzyma z kolei doświadczonego, 29-letniego pomocnika, który podpisał kontrakt do 30 czerwca 2024 roku. Alcantara w Bayernie rozegrał 235 meczów, zdobywając 31 goli i notując 37 asyst. Z tą drużyną 7-krotnie wygrywał Bundesligę, 4 razy wygrywał Puchar Niemiec i raz Ligę Mistrzów. Sukcesy odnosił jednak jeszcze w Barcelonie, gdzie 4 razy wygrywał La Ligę, dwa razy Puchar Hiszpanii i również raz Ligę Mistrzów.

Bale do Tottenhamu?

Równie głośnym, choć jeszcze niepotwierdzonym transferem, byłoby przejście Garetha Bale'a z Realu Madryt do Tottenhamu Hotspurs. Piszą o tym Sky Sports, Nicolò Schira i Fabrizio Romano, więc doniesienia te wydają się co najmniej wiarygodne. Zawodnik w ostatnich miesiącach stał się swego rodzaju więźniem „Królewskich”, a w internecie pełno było memów o najdroższym golfiście piłkarskiego świata. Walijczyk miałby kosztować „skromne” 22 miliony euro. To naprawdę niewiele jak za gracza, który w Realu w 251 meczach strzelił 105 bramek i zaliczył 68 asyst. W samym Tottenhamie na początku kariery Bale w 203 meczach zdobył 56 goli i miał 58 asyst.