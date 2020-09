Legia Warszawa zwolniła Aleksandara Vukovicia. Jego miejsce ma zająć trener reprezentacji Polski U21

W sobotę wieczorem Legia Warszawa w słabym stylu przegrała na swoim stadionie 1:3 z Górnikiem Zabrze w meczu 4. kolejki ekstraklasy. To prawdopodobnie przesądziło o zwolnieniu dotychczasowego trenera Aleksandara Vukovicia. Swoją decyzję klub potwierdził w poniedziałek.

– Bardzo dziękuję „Vuko” za to co zrobił dla Legii, nie tylko przez ostatnie półtora roku jako trener I drużyny, z którą zdobył Mistrzostwo Polski, ale także na przestrzeni ostatnich lat. Zawsze mogliśmy na niego liczyć, szczególnie w trudnych momentach i nigdy nie bał się brać odpowiedzialności. Należy mu się za to ogromny szacunek ze strony Klubu i kibiców – ogłosił Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa.

Mioduski stwierdził, że jest pewien, że Vuković „będzie osiągał dalsze sukcesy w swojej karierze trenerskiej”. – Wiem też, że jest oraz pozostanie prawdziwym Legionistą i zawsze tak będziemy go w Klubie traktować. Dzisiaj musieliśmy jednak podjąć trudną decyzję, która wynika z faktu, że nadrzędnym celem Legii jest realizacja celów sportowych, w tym awans do pucharów europejskich. Uznaliśmy, że zmiana na stanowisku trenera pozwoli na szybszą poprawę gry naszej drużyny, co jest niezbędne ze względu na nadchodzące mecze decydujące o awansie do fazy grupowej Ligii Europy – dodał.

Aleksandar Vuković prowadził Legię od kwietnia ubiegłego roku. Wówczas przejął zespół po zwolnionym Ricardo Sa Pinto. Wcześniej kilkukrotnie pełnił rolę tymczasowego trenera Legii.

Kto zostanie nowym trenerem Legii Warszawa?

Klub ma wkrótce poinformować o kolejnych decyzjach związanych ze zmianami w sztabie.

Jak informują media głównym kandydatem do zastąpienia Serba jest Czesław Michniewicz, obecny selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21, który miałby łączyć obie funkcje przynajmniej do zakończenia eliminacji Euro U21. Jak informuje „Przegląd Sportowy”, selekcjoner reprezentacji Polski U-21 jest w Warszawie i rozmawia z władzami klubu. Według Piotra Kamienieckiego z TVP Sport porozumienie zostało już osiągnięte.

Czytaj także:

Denis Urubko chce wrócić do wspinania. Rozważa udział w polskiej wyprawie na K2