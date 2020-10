Robert Lewandowski piłkarzem roku w Europie. „Marzenia spełniły się”

Najlepszym bramkarzem w Europie został Manuel Neuer, najlepszym obrońcą Joshua Kimmich, najlepszym pomocnikiem Kevin de Bruyne, a najlepszym napastnikiem Robert Lewandowski. To wyniki plebiscytu EUFA, podsumowującego miniony sezon piłkarski na naszym kontynencie. Wyraźnie widać, że prym wiodą tu triumfatorzy Ligi Mistrzów – zawodnicy Bayernu Monachium. Wyjątkiem jest jedynie de Bruyne z Manchesteru City.

Lewandowskiego doceniono z pewnością za dziesiątki bramek i liczne rekordy, w tym za serię meczów Ligi Mistrzów ze zdobytym golem. Kapitan reprezentacji Polski zapytany o najlepszy moment ubiegłego sezonu miał trudność z jednoznaczną odpowiedzią. Ostatecznie wskazał finał Ligi Mistrzów i to, co działo się po nim. – Marzenia spełniły się. To, co zrobiliśmy w tym sezonie, było wielkie – mówił napastnik Bayernu.

„Jestem bardzo dumny i szczęśliwy”

– Muszę przyznać, że to kapitalne uczucie. Pracowałem bardzo ciężko, by znaleźć się w tym miejscu, w którym jestem. Pragnę podziękować kolegom z zespołu i wszystkim członkom sztabu szkoleniowego, którzy bardzo mi w tym pomogli. Dziękuję także mojej wspaniałej rodzinie, która zawsze jest przy mnie i w każdej chwili mnie wspiera. Gdy byłem młodym piłkarzem, zawsze marzyłem o grze na wielkich stadionach w barwach wielkiego klubu. Dziś mogę powiedzieć, że marzenia się spełniają. Jestem bardzo dumny i szczęśliwy – podkreślał Lewandowski.

Polski napastnik wrócił też wspomnieniami do swojego poprzedniego finału LM. – Pamiętam, co wydarzyło się w 2013 roku, gdy przegraliśmy finałowe starcie. Byłem bardzo rozczarowany, ale powiedziałem sobie, że nigdy się nie poddam. W minionym sezonie udało się osiągnąć coś, o czym marzyłem od najmłodszych lat. Teraz znam już to wspaniałe uczucie triumfu w Lidze Mistrzów – mówił.

W tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Bayern zagra w grupie A. Przeciwnikami Bawarczyków będą Atletico Madryt, Red Bull Salzburg i Lokomotiw Moskwa.

