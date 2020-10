Lech Poznań gra dziś z Benficą Lizbona. Co pokaże jedyny polski zespół w Lidze Europy?

Mecze Lecha w Lidze Europy z pewnością będą oglądać nie tylko poznańscy kibice. W końcu nieczęsto mamy okazję kibicować polskim drużynom w europejskich pucharach. Dodajmy – tak ładnie grającym polskim drużynom. Ekipa Dariusza Żurawia do tej pory zachwycała nas w starciach eliminacyjnych. Wszyscy liczą na to, że podtrzyma dobrą passę, a ofensywne nastawienie jeszcze przed meczem obiecywał sam trener Lecha.

Trener Lecha zapowiada ofensywną grę

– Mam nadzieję, że pokażemy dobrą piłkę na tle dobrych przeciwników – mówił Żuraw, mając na myśli całokształt rywalizacji w trudnej grupie. Oprócz Benfiki poznaniacy trafili jeszcze na Glasgow Rangers i Standard Liege. – Na rozmowie z szefami klubu przedstawiłem taką koncepcję ofensywnej i szybkiej gry i okazało się, że jest ona zbieżna z planami zarządu. Nie ma tu przypadku, bo było to spójne z filozofią klubu i stąd pewnie decyzja, że to właśnie ja będę trenerem, a nie kto inny – tłumaczył w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

– Takiej drużynie jak Lech nie wypada grać defensywnie. Oczywiście trzeba pamiętać, że my chcemy wygrywać, gra w defensywie, te wszystkie fazy przejściowe są bardzo istotne. Natomiast oczywiście mamy swoje zasady. Utrzymanie się przy piłce, natychmiastowa reakcja po stracie, pierwsza piłka po przechwycie zagrana do przodu, a nie wszerz czy do tyłu, to są nasze założenia, na które mocno zwracamy uwagę. I to powoli przynoszę efekty. Zresztą od pierwszego dnia w zawodzie tak pracuję – dodawał Żuraw.

Lech i trudny początek sezonu

Benfica Lizbona nie jest jednak zespołem, który tak łatwo będzie zdominować. Po czterech pierwszych meczach sezonu zajmuje pozycję lidera portugalskiej Primeira Liga. Ma komplet punktów i aż 13 zdobytych goli. W ostatnim sezonie również radziła sobie świetnie, plasując się tuż za liderem i zdobywając drugie miejsce. Tymczasem Lech w tym roku po 6 meczach Ekstraklasy jest dopiero na 9. miejscu (ma jeden mecz zaległy). W poprzednim jednak również kończył sezon na drugiej pozycji. Jego kibice wierzą więc, że obecny spadek formy jest jedynie przejściowy.

Lech Poznań – Benfica Lizbona. Gdzie oglądać

Mecz Lech – Benfica rozpocznie się w czwartek 22 października o godzinie 18:55. Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Sport oraz w Polsacie Sport, a także w internecie na sport.tvp.pl oraz w Ipla.tv.

