Ostatnie El Clasico przed zamknięciem stadionów? Już dziś Real Madryt gra z FC Barceloną

Real Madryt podchodzi do tego meczu ze spokojem. Po sześciu kolejkach utrzymuje się na bezpiecznym, trzecim miejscu w tabeli, mają jeden mecz zaległy i stratę zaledwie punktu do lidera. W Teoretycznie w gorszych nastrojach powinni być kibice Barcelony. Po trzęsieniu ziemi wywołanym przez Messiego latem zespół znalazł się w fazie przebudowy. W lidze jest dopiero na dziewiątym miejscu, ale ma też dwa mecze do rozegrania, więc równie dobrze mógłby wciąż zająć pozycję lidera. Mecz z Realem Madryt może oczywiście mocno skomplikować te założenia.

W Barcelonie kryzys czy ożywczy powiew?

W Barcelonie od kilku lat nie dzieje się zbyt dobrze. Kompromitacje w Lidze Mistrzów, oddanie pola Realowi w lidze. Nic dziwnego, że Leo Messi w końcu powiedział "dość" i na poważnie zagroził odejściem z drużyny. Czy Ronald Koeman przywróci porządek i należne miejsce Dumie Katalonii? Sobotnie starcie na pewno da nam częściową odpowiedź na to pytanie.

W realu spokój czy stagnacja?

Tymczasem Real Madryt jest tak pewny swego, że latem nie sprowadził do stolicy Hiszpanii ani jednego nowego zawodnika. Z wypożyczenia wrócił jedynie Martin Odegaard, wszyscy liczą też na powrót do zdrowia i dobrej formy Edena Hazarda, sprowadzanego z wielkimi nadziejami w 2019 roku. Oczekiwań nie spełnia też na razie Luka Jović, a i Karim Benzema nie imponuje statystykami. Czy rozwiązaniem tych problemów będzie Mariano Diaz? Jak dotąd nie pokazał jeszcze, że jest solidną alternatywą dla Francuza. Zapowiada się więc całkiem wyrównany mecz, całkiem interesujące El Clasico.

Real - Barcelona. Gdzie oglądać?

Mecz pomiędzy Realem Madryt i FC Barceloną rozpocznie się w sobotę 24 października o godzinie 16:00. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanałach Eleven Sports i Canal+, a także w internecie na player.pl.

