Cezary Kucharski zatrzymany przez policję. Kim jest były menadżer Roberta Lewandowskiego, piłkarz i poseł?

Cezary Kucharski to 48-letni menadżer, pochodzący z Łukowa w województwie lubelskim. To tam rozpoczynał swoją piłkarską karierę. W 1990 roku został zawodnikiem Siarki Tarnobrzeg, a w 1994 roku zaczął grać w szwajcarskim FC Aarau. Rok później wrócił do kraju i został zawodnikiem Legii Warszawa. Zdobył z nią mistrzostwo Polski i dotarł do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Kolejnym klubem Kucharskiego był Sporting Gijon. Stamtąd szybko jednak wrócił do warszawskiej Legii. Nie licząc epizodu w Stomilu Olsztyn, grał w stolicy do 2003 roku. Występował też w greckim Iraklisie Saloniki, Górniku Łęczna i ponownie Legii. Karierę piłkarską zakończył w 2006 roku.

Cezary Kucharski – reprezentant Polski

Cezary Kucharski grał też w reprezentacji Polski, w barwach której w 17 meczach zdobył 3 gole. Poleciał na Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii 2002, gdzie zagrał w wygranym 3:1 meczu z USA.

Cezary Kucharski – agent piłkarski

Na piłkarskiej emeryturze Cezary Kucharski został agentem piłkarskim. Jego najbardziej znanym klientem był Robert Lewandowski, który z 2. ligi przeszedł do Znicza Pruszków, Lecha Poznań, a następnie Borussi Dortmund i Bayernu Monachium. Współpraca pomiędzy Lewandowskim i Kucharskim zakończyła się w 2018 roku, a nowym agentem najlepszego polskiego piłkarza został Pini Zahavi z Izraela.

Cezary Kucharski – polityk

W 2011 roku Cezary Kucharski z list Platformy Obywatelskiej wszedł do Sejmu z okręgu lubelskiego. Jako poseł krytykowany był za małą aktywność i liczne nieobecności. Nie starał się o kolejną kadencję i nie wziął udziału w następnych wyborach. W 2016 roku Kucharski próbował wspomóc kandydaturę Józefa Wojciechowskiego na prezesa PZPN. Właściciel Polonii Warszawa wycofał się jednak przed wyborami, nie rzuciwszy wyzwania Zbigniewowi Bońkowi.

Spór Kucharskiego z Lewandowskim

Prawny spór pomiędzy Cezarym Kucharskim i Robertem Lewandowskim na światło dzienne wyszedł w 2020 roku. Menadżer piłkarza publicznie zarzucił mu domaganie się części prowizji agenta. We wrześniu miał także skierować pozew cywilny na sumę 39 mln zł o udziały w spółce RL Management. Kucharski w 2014 roku wniósł do spółki prawa do wizerunku zawodnika warte wówczas 3,5 mln zł. W zamian miał otrzymać 2 proc. udziałów w firmie.

W październiku przedstawiciele Lewandowskiego mieli złożyć w prokuraturze zawiadomienie o groźbach karalnych pod adresem piłkarza.