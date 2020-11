Quebonafide, Robert Lewandowski i... Złota Piłka?! To zdjęcie podbija Instagram

instagram

Wygrana w Lidze Mistrzów, statuetka króla strzelca Bundesligi, zwycięstwo z Bayernem Monachium w Pucharze Niemiec, Superpucharze Niemiec i Superpucharze Europy – Robert Lewandowski ma w tym roku wiele powodów do radości. Choć Polak został wyróżniony m.in. nagrodą Piłkarza Roku w Niemczech czy Piłkarza Roku UEFA, to wiadomo już, że ominęła go inna prestiżowa „Złota Piłka” . Redakcja „France Football” podjęła bowiem decyzję, że ze względu na pandemię koronawirusa nagroda w tym roku nie będzie przyznawana.

Quebonafide podarował „Lewemu” Złotą Piłkę

Niesprawiedliwość dziejową postanowił naprawić Quebonafide. Popularny raper sam zrobił dla Roberta Lewandowskeigo Złotą Piłkę z klocków i wręczył ją piłkarzowi. „Lewy” pochwalił się zdobyczą na Instagramie. „Dziękuję @quebahombre za to wspaniałe trofeum, które dla mnie zbudowałeś” – napisał. Post natychmiast podbił serca fanów zarówno „Lewego” , jak i Quebo, zbierając ponad milion lajków w niespełna dzień.

Czytaj też:

Anna Lewandowska opublikowała zdjęcie z córką. „Nasza Calineczka”