Wymowne milczenie Lewandowskiego. „Czy Robert właśnie zwolnił Jerzego Brzęczka?”

Reprezentacja Polski przegrała wczoraj z Włochami 2:0. Jednak to nie sam wynik tego meczu zostanie zapamiętany na długo, a jeden z pomeczowych wywiadów w tak zwanej mix zonie. Chodzi o słowa, a właściwie milczenie Roberta Lewandowskiego. Wielu komentatorów twierdzi, że był to najlepszy komentarz kapitana reprezentacji do tego, jakim selekcjonerem jest Jerzy Brzęczek.

Zapytany po meczu o to, jakie wskazówki na mecz otrzymała od trenera drużyna, kapitan reprezentacji Polski wymownie milczał, a następnie ciężko westchnął. W tej samej rozmowie tak skomentował występ Polaków: „Na pewno nie jesteśmy drużyną, która może z Włochami grać na równi. Mało co dziś funkcjonowało. Nawet nie próbowaliśmy napsuć im krwi”.

twitter

– Pierwsza połowa była w naszym wykonaniu słaba. Nie wykonywaliśmy tego, co sobie założyliśmy odnośnie dojścia do pressingu. Zbyt szybko wycofywaliśmy się w naszą strefę obrony. To tylko napędzało zespół włoski – powiedział po meczu selekcjoner Jerzy Brzęczek.

„Wiedział, czego chce nie powiedzieć”