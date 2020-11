Adam Musiał nie żyje. Legendarny zawodnik Wisły Kraków miał 71 lat

Adam Musiał zmarł w wieku 71 lat w środę 18 listopada. Wisła Kraków, klub, z którym związany był Musiał, poinformowała, że legendarny zawodnik krakowskiego klubu zmarł po długiej chorobie.

„W imieniu Właścicieli i Zarządu Wisły Kraków, pionu sportowego, administracyjnego oraz całej klubowej społeczności składamy Rodzinie i Przyjaciołom Legendy Białej Gwiazdy najszczersze kondolencje, oraz wyrazy współczucia” – czytamy w stanowisku klubu.

Adam Musiał nie żyje. Boniek: Wybitny piłkarz, znakomity kolega

Adama Musiała pożegnał na Twitterze prezes PZPN Zbigniew Boniek, który napisał:

Odszedł Adam Musiał. Wybitny polski piłkarz, znakomity kolega. Medalista Mistrzostw Świata. Spoczywaj w spokoju Adamie. Wyrazy współczucia dla rodziny. Smutny dzień...

Dziennikarz sportowy Krzysztof Sendecki tak wspominał Musiała:

Odszedł wielki piłkarz Adam Musiał. Ale dla mnie to przede wszystkim trener Stalówki, na której mecze chodziłem jako dzieciak z rodzicami. Jedyny, który utrzymał Stal w Ekstraklasie (93/94).

Adam Musiał – legenda Wisły Kraków

Adam Musiał zaczął karierę w Górniku Wieliczka, skąd w 1967 roku przeszedł do Wisły Kraków. Występował na pozycji lewego obrońcy, a w krakowskim klubie spędził 10 lat. To właśnie w tym okresie trafił do reprezentacji Polski i razem z Orłami Górskiego wywalczył trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1974 roku. W reprezentacji wystąpił łącznie w 34 spotkaniach.

W Wiśle Kraków wystąpił w 227 spotkaniach, później grał jeszcze w Arce Gdynia, Hereford United i Eagles Yonkers New York. Później trenował m.in. Wisłę Kraków, Lechię Gdańsk, Stalową Wolę i GKS Katowice.