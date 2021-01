Robert Lewandowski to nie tylko genialny piłkarz. Przed 40-tką został milionerem

Miniony rok należał do Roberta Lewandowskiego – uznali kibice, którzy okrzyknęli kapitana reprezentacji Polski najlepszym sportowcem 2020 r. W sobotę 9 stycznia piłkarz został uhonorowany w trakcie uroczystej gali organizowanej przez „Przegląd Sportowy” i Telewizję Polsat. Lata wybitnych występów Lewandowskiego w lidze niemieckiej, ale też smykałka do interesów sprawiły, że piłkarz i jego żona mogą poszczycić się pokaźnym majątkiem.

Robert i Anna Lewandowscy to już nie tylko marka sportowa, ale też biznesowa. Utalentowana i przedsiębiorcza para od lat gości w rankingach opracowywanych przez tygodnik „Wprost” . W minionym roku Lewandowscy znaleźli się zarówno wśród najbardziej wpływowych, jak i najbogatszych Polaków. Z majątkiem szacowanym na 500 tys. złotych zajęli 80. miejsce na Liście 100 Najbogatszych Polaków i znaleźli się na 8. miejscu Listy 40 najbogatszych przed 40-tką.

Robert i Anna Lewandowscy – majątek

Jak pisze twórca rankingów „Wprost” , Szymon Krawiec, szacowany na pół miliarda złotych majątek Lewandowskich to od dawna o wiele więcej niż wpływy na konto wynikające z kontraktów sportowych. „Lewy” zarabia na licznych kontraktach reklamowych, ale też agencji marketingowej, marce napojów izotonicznych czy sklepie z odzieżą sportową. Do tego dochodzą m.in. udziały w spółce RL Management, która zajmuje się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami.

Jedna z jego najnowszych inwestycji to Less, aplikacja do sprzedaży używanych ubrań. W ciągu trzech dni od zeszłorocznego debiutu pobrało ją kilkanaście tysięcy użytkowników, dzięki czemu trafiła na podium rankingu pobrań w sklepie Apple. Lewandowski wsparł finansowo jej rozwój. Dzisiaj korzysta z niej już ponad 700 tys. osób.

We „Wprost” piszemy, co jeszcze składa się na portfolio biznesowe Lewandowskiego i jego żony.

