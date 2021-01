Gol z Freiburgiem dał Robertowi Lewandowskiemu kolejny rekord. Pobił legendarnego Gerda Müllera

Już w 7. minucie meczu Robert Lewandowski wykorzystał podanie Thomasa Müllera i pokonał bramkarza z Freiburga. Dla polskiego napastnika było to 21. trafienie w obecnym sezonie Bundesligi, co oznacza, że pobił on wieloletni rekord Gerda Müllera. Legendarny niemiecki napastnik w sezonie 1968/1969 w 16 pierwszych spotkaniach niemieckiej Ekstraklasy zdołał strzelić 20 bramek. Zwycięstwo z zespołem SC Freiburg oznacza, że drużyna ze stolicy Bawarii umocnił się na pierwszej pozycji Bundesligi.

Dzięki sobotniemu remisowi RB Lipsk z Wolfsburgiem, Bayern ma już 4 punkty przewagi nad zajmującą drugie miejsce drużyną z Lipska. Następne spotkanie Mistrz Niemiec rozegra 20 stycznia na wyjeździe z Augsburgiem.

Lewandowski się nie zatrzymuje

Polski napastnik jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii ligi niemieckiej, a w swojej karierze może się pochwalić wieloma rekordami takimi jak:

najskuteczniejszy obcokrajowiec w historii Bundesligi;

najskuteczniejszy obcokrajowiec w jednym sezonie;

najwięcej goli zdobytych przez zawodnika wchodzącego z ławki w jednym meczu;

najszybciej zdobyty hat-trick w jednym meczu;

najszybciej zdobyte 4 bramki w jednym meczu;

najszybciej zdobyte 5 bramek w jednym meczu.

Oprócz tego Lewandowski zajmuje obecnie 3. miejsce w klasyfikacji wszech czasów najlepszych strzelców Bundesligi. Prowadzi z wynikiem 427 bramek Gerd Müller, a do drugiego Klausa Fischera polski napastnik traci jedynie 11 bramek.