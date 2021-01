Thomas Tuchel był bezrobotny tylko przez miesiąc. Były trener PSG znalazł zatrudnienie w Chelsea

To już oficjalne, Thomas Tuchel podpisał 18-miesięczny kontrakt z Chelsea Londyn i znów poprowadzi zespół złożony z prawdziwych gwiazd. Podobnie jak w Paris Saint Germain, będzie miał do dyspozycji znakomitych zawodników. Włodarze Chelsea wierzą, że jego doświadczenie pomoże mu lepiej kierować tak przesyconą talentem szatnią. Z tym zadaniem nie poradził sobie Frank Lampard, który po wydaniu ponad 200 milionów euro na Timo Wernera, Kai Havertza, Hakima Ziyecha i Bena Chilwella, nie potrafił włączyć się do walki o mistrzostwo kraju.

Tuchel pomoże przełamać się Wernerowi?

Tuchel powinien pomóc zwłaszcza Wernerowi, z którym będzie mógł porozumieć się w ojczystym języku. Niemiecki napastnik zanotował bardzo rozczarowujący początek przygody z Premier League i z pewnością pod nowym trenerem będzie szukał szansy na restart. Doświadczenie z PSG, Borussi Dortmund i Mainz powinno też pozwolić Tuchelowi na podjęcie bardziej wyrównanej walki z zespołami z czołówki oraz ustabilizowanie formy nierówno grającej Chelsea. Fani Chelsea obawiają się jedynie, by razem z odejściem Lamparda nie przekreślono młodych talentów: Abrahama, Mounta i Gilmoura.

Tuchel: Mamy największy szacunek dla pracy Franka Lamparda

– Chciałbym podziękować Chelsea za zaufanie, jakim obdarzono mnie i moich współpracowników. Wszyscy mamy największy szacunek dla pracy Franka Lamparda i tego, co zrobił dla Chelsea. Nie mogę się doczekać spotkania z moją nową drużyną i rywalizacji w najbardziej ekscytującej lidze piłkarskiej świata. Jestem wdzięczny, że jestem teraz częścią rodziny Chelsea. To niesamowite uczucie – zapewniał Tuchel na powitalnej konferencji prasowej.

Nietypowa obniżka formy Chelsea

Chelsea znajduje się obecnie na 9. miejscu w angielskiej ekstraklasie. Do liderującego Manchesteru United traci 11 punktów. Na półmetku rozgrywek londyński zespół ma na koncie 8 wygranych, 5 remisów i aż 6 porażek. Do tej pory zawodnicy „The Blues” w sezonie 2020/2021 strzelili 33 gole, tracąc 23. Najlepszym strzelcem we wszystkich rozgrywkach jest tam obecnie 23-letni Tammy Abraham z 11 golami. Sprowadzony jako gwiazda Timo Werner ma jedynie 9 trafień. Trzeci z napastników, Olivier Giroud, ma również 9 bramek na koncie.

